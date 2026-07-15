سفارش کارت بانکی با طرح ماه تولد از طریق اپلیلکیشن دیما/ 30 طرح جدید کارت برای مشتریان بانک ملت
بانک ملت امکان انتخاب و سفارش کارتهای ویژه ماه تولد را را از طریق اپلیکیشن «دیما» فراهم کرده است و مشتریان میتوانند از بین ۳۰ طرح جدید، کارت ماه تولد خود را انتخاب و درخواست صدور آن را ثبت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این مجموعه کارتها شامل ۱۶ طرح عمومی، ۱۲ طرح مرتبط با ماه تولد و ۲ طرح ویژه مشتریان مهان است و بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق شعبه دیجیتال بانک ملت قابل سفارش خواهد بود.
در بازه برگزاری جشنواره کارتهای جدید بانک ملت تا پایان شهریورماه، صدور و ارسال کارت برای مشتریان رایگان است، به این صورت که مبلغ کارمزد کسر شده پس از ثبت درخواست، ظرف 24 ساعت به حساب مشتری بازگردانده می شود.