سفارش کارت بانکی با طرح ماه تولد از طریق اپلیلکیشن دیما/ 30 طرح جدید کارت برای مشتریان بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این مجموعه کارت‌ها شامل ۱۶ طرح عمومی، ۱۲ طرح مرتبط با ماه تولد و ۲ طرح ویژه مشتریان مهان است و بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق شعبه دیجیتال بانک ملت قابل سفارش خواهد بود.

در بازه برگزاری جشنواره کارت‌های جدید بانک ملت تا پایان شهریورماه، صدور و ارسال کارت برای مشتریان رایگان است، به این صورت که مبلغ کارمزد کسر شده پس از ثبت درخواست، ظرف 24 ساعت به حساب مشتری بازگردانده می شود.

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