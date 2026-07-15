ارزش بازار وبملت در پایان خرداد به 450 همت رسید/ رشد 53 درصدی نسبت به اسفند 1404

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک که با نماد وبملت و سرمایه 338 هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی کشور فعالیت می کند در حالی ارزش بازار سهام خود را در پایان خردادماه امسال با رشدی 53 درصدی به 450 همت رسانده که این رقم در مقطع پایان اسفند ماه سال گذشته 294 همت بوده است.