دیدار مدیرعامل بانک ملت با استاندار گلستان و بازدید از مجموعه های تولیدی و صنعتی این استان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در دیدار فرشید فرخ نژاد با علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان با اشاره به اقدامات موثر بانک ملت در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در سطح کشور و اعلام آمادگی این بانک برای گسترش همکاری های بانکی و اقتصادی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی، بر ضرورت افزایش تولید و اشتغال آفرینی با توجه به ظرفیت های بالای استان گلستان تأکید شد.

بر اساس این گزارش، فرخ نژاد در سفر به استان گلستان از هلدینگ صباح و شرکت های صنایع قوطی سازی فجر گلستان، بسته بندی مبتکران فجر گلستان (کارتن سازی)، شیر فجر گنبد و شرکت کانسار خزر بازدید و در دیدار با مدیران این شرکت های تولیدی، راه های تقویت همکاری ها با این واحدها را مورد بررسی قرار داد.

وی در این دیدارها از آمادگی بانک ملت برای استفاده از ظرفیت های موجود برای حمایت از بخش های مختلف تولیدی در استان گلستان خبر داد و گفت: این بانک به عنوان بانک حامی تولید و اشتغال، همواره ارتباط بسیار موثری با مجموعه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی کشور داشته است و در آینده نیز با اتکا به توانمندی های بانک ملت، به نیازهای مالی و اعتباری مشتریان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، پاسخ خواهد داد.

فرخ نژاد اظهار داشت: حمایت از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان از اهداف و برنامه های اصلی بانک ملت است و در این رابطه افزایش همکاری ها با شرکت های تولیدی در قالب تامین مالی زنجیره تامین و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی و ارائه انواع خدمات بانکی به این شرکت ها را در اولویت های بانک قرار داده ایم.

مدیرعامل بانک ملت در ادامه این سفر از تعدادی از شعب این بانک در استان گلستان بازدید کرد و در جریان خدمات دهی به مردم قرار گرفت و اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی کشور ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه همه ما وظیفه داریم با بهره گیری از هر فرصت و امکانی در جهت خدمت رسانی مؤثر به مردم تلاش کنیم و این امر خصوصا در شعب که نقطه تماس با مشتریان و مردم است، نمود بیشتری پیدا می کند.

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