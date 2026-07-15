به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می‌توانند با تماس با شماره ۰۹۶۶۸ در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کارشناسان مجرب و آموزش‌دیده بیمه ایران ارتباط برقرار کرده و از خدمات مشاوره، پاسخگویی، راهنمایی و پشتیبانی بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

بیمه ایران با پشتوانه بیش از ۹۰ سال تجربه، گسترده‌ترین شبکه خدمت‌رسانی بیمه‌ای کشور و به‌کارگیری نیروهای متخصص، تلاش کرده است تا تمامی خدمات مورد نیاز زائران را با سرعت، دقت و کیفیت مطلوب ارائه کند و آرامش خاطر آنان را در طول این سفر معنوی فراهم سازد.

راه‌اندازی این خط اختصاصی بخشی از برنامه جامع بیمه ایران برای توسعه خدمات هوشمند، تسهیل دسترسی زائران به خدمات بیمه‌ای و ارتقای کیفیت پاسخگویی در ایام اربعین است؛ اقدامی که بار دیگر تعهد بیمه ایران به خدمت‌رسانی شایسته به زائران حسینی را به نمایش می‌گذارد.

بیمه ایران، همپای زائران و همراه آرامش در مسیر عشق

انتهای پیام/