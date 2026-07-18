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حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای پتروشیمی تبریز؛ محور گفت‌وگوی مدیران عامل بانک گردشگری و پتروشیمی تبریز

حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای پتروشیمی تبریز؛ محور گفت‌وگوی مدیران عامل بانک گردشگری و پتروشیمی تبریز
کد خبر : 1814918
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دکتر بیگدلی، مدیرعامل بانک گردشگری، به همراه هیئت همراه با دکتر سید نوالله میراشرفی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی تبریز، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در این نشست، دو طرف با تأکید بر توسعه همکاری‌های مشترک، زمینه‌های گسترش تعاملات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل را بررسی کردند.

بررسی راهکارهای تأمین مالی و تخصیص تسهیلات برای حمایت از اجرای طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی تبریز، از مهم‌ترین محورهای این دیدار بود. همچنین طرفین بر استمرار همکاری‌های سازنده، تقویت روابط دوجانبه و استفاده از ظرفیت‌های مشترک در راستای تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده تأکید کردند.

همکاری مؤثر میان نظام بانکی و صنایع بزرگ، به‌ویژه صنعت پتروشیمی، یکی از الزامات تحقق سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های راهبردی به شمار می‌رود. تأمین به‌موقع منابع مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه بانکی، نقش مهمی در تسریع اجرای طرح‌های توسعه‌ای، افزایش توان رقابت‌پذیری، ارتقای بهره‌وری و خلق ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی ایفا می‌کند و زمینه‌ساز رشد پایدار و توسعه اقتصادی خواهد بود.

حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای پتروشیمی تبریز؛ محور گفت‌وگوی مدیران عامل بانک گردشگری و پتروشیمی تبریز

 

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