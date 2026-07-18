به گزارش ایلنا؛ سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان، با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت تولیدی، از ۸ تا ۱۱ مردادماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی نمایشگاه، این رویداد به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی تخصصی صنعت مبلمان کشور، با هدف معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، حمایت از تولید ملی، افزایش تعاملات تجاری و تقویت ارتباط میان صنعت، دانشگاه و فعالان اقتصادی برگزار خواهد شد.نمایشگاه امسال در فضایی بالغ بر ۲۳ هزار مترمربع برپا می‌شود و تازه‌ترین محصولات و دستاوردهای صنعت مبلمان، دکوراسیون، کالای خواب، مبلمان اداری، فضای باز، کودک و نوجوان، سایر صنایع وابسته در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.کتایون اسکندری، رئیس ستاد اجرایی سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: «صنعت مبلمان ایران یکی از صنایع مهم، اشتغال‌آفرین و دارای ارزش افزوده بالا است که با اتکا به توان تولیدکنندگان داخلی، نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار، کاهش واردات و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند.»وی افزود: «این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های صنعت مبلمان، توسعه همکاری‌های تجاری، جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و گسترش بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود.»اسکندری همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی، میزگردهای مشترک صنعت و دانشگاه و معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و اظهار داشت: «این برنامه‌ها با هدف ارتقای دانش تخصصی، توسعه نوآوری و تقویت ارتباط میان بخش‌های مختلف صنعت چوب و مبلمان طراحی شده‌اند.»وی تأکید کرد: «صنعت مبلمان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در تولید، اشتغال و صادرات، می‌تواند سهم مؤثری در رشد اقتصادی، ارزآوری و توسعه پایدار کشور داشته باشد و برگزاری چنین رویدادهایی زمینه‌ساز رونق تولید، افزایش رقابت‌پذیری و گسترش حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود.»سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان از ۸ تا ۱۱ مردادماه، هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و پذیرای تولیدکنندگان، صادرکنندگان، بازرگانان، معماران، طراحان داخلی، فعالان صنعت چوب و مبلمان، متخصصان و علاقه‌مندان این حوزه خواهد بود.

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