خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هم زمان با مراسم تشییع و تدفین امام شهید صورت گرفت؛

بازدید معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد از موکب بیمه ایران در مشهد

بازدید معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد از موکب بیمه ایران در مشهد
کد خبر : 1812042
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در موکب بیمه ایران خراسان رضوی از فعالیت ها ، اقدامات و نحوه خدمات رسانی به مردم، عزاداران و زائران مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛ دکتر باقری ضمن گفتگو با مدیر کل بیمه ایران خراسان رضوی از تلاشهای شبانه روزی و بی وقفه همه دست اندرکاران و شرکت ها بویژه بیمه ایران قدردانی کرد.

وی همچنین در ادامه افزود: خدمت به زائران و عزاداران مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید افتخار بزرگ و فرصتی ارزشمند بوده و باید با تمام ظرفیت و توان اقدام نمود.

گفتنی است، خانی مدیر کل بیمه ایران خراسان رضوی در گزارشی نحوه خدمت رسانی در محورهای مختلف امور بیمه ای ، اسکان، پذیرایی، درمانی و پزشکی و سایر خدمات به شیفتگان و عزاداران قائد شهید ایران را تشریح و تبیین کرد.

بازدید معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد از موکب بیمه ایران در مشهد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی