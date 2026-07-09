بازدید معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد از موکب بیمه ایران در مشهد

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛ دکتر باقری ضمن گفتگو با مدیر کل بیمه ایران خراسان رضوی از تلاشهای شبانه روزی و بی وقفه همه دست اندرکاران و شرکت ها بویژه بیمه ایران قدردانی کرد.

وی همچنین در ادامه افزود: خدمت به زائران و عزاداران مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید افتخار بزرگ و فرصتی ارزشمند بوده و باید با تمام ظرفیت و توان اقدام نمود.

گفتنی است، خانی مدیر کل بیمه ایران خراسان رضوی در گزارشی نحوه خدمت رسانی در محورهای مختلف امور بیمه ای ، اسکان، پذیرایی، درمانی و پزشکی و سایر خدمات به شیفتگان و عزاداران قائد شهید ایران را تشریح و تبیین کرد.

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