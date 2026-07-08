خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دکتر علی جباری خبر داد؛

بیمه ایران تا آخرین لحظه در کنار عزاداران امام شهید/تمدید پوشش بیمه‌ای مراسم تا ساعت ۲۴ روز جمعه

بیمه ایران تا آخرین لحظه در کنار عزاداران امام شهید/تمدید پوشش بیمه‌ای مراسم تا ساعت ۲۴ روز جمعه
کد خبر : 1812039
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران با تأکید بر استمرار خدمت‌رسانی این شرکت به عزاداران امام شهید، اظهار داشت: بیمه ایران با هدف آرامش و رضایت مردم با تمامی ظرفیت‌ خود در کنار مردم شریف ایران ایستاده است و پوشش بیمه‌ای آیین‌های تشییع و بدرقه امام شهید تا ساعت ۲۴ روز جمعه، بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر علی جباری ضمن اعلام این خبر افزود: از نخستین ساعات آغاز مراسم، تمامی بخش‌های عملیاتی، شعب خسارتی، تیم‌های خسارت سیار، مراکز پاسخگویی و نیروهای مستقر در مسیرهای برگزاری مراسم با آمادگی کامل در میدان خدمت حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات بیمه‌ای در سریع‌ترین زمان ممکن به عزاداران ارائه شود.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم در چنین لحظات تاریخی، افتخاری بزرگ برای خانواده بیمه ایران است، تصریح کرد: کارکنان، مدیران و شبکه خدمت‌رسانی بیمه ایران با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه، تا پایان مراسم در کنار ملت بزرگ ایران خواهند ماند و رسالت خود را در تأمین آرامش خاطر عزاداران با تمام توان پیگیری می‌کنند.

دکتر علی جباری در پایان خاطرنشان کرد:

بیمه ایران، به عنوان خادم مردم و بیمه‌گر این آیین باشکوه، خدمت به عزاداران امام شهید را وظیفه‌ای ملی و افتخاری ماندگار می‌داند و تا آخرین لحظه پرچم خدمت‌رسانی را برافراشته نگه خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی