به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر علی جباری ضمن اعلام این خبر افزود: از نخستین ساعات آغاز مراسم، تمامی بخش‌های عملیاتی، شعب خسارتی، تیم‌های خسارت سیار، مراکز پاسخگویی و نیروهای مستقر در مسیرهای برگزاری مراسم با آمادگی کامل در میدان خدمت حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات بیمه‌ای در سریع‌ترین زمان ممکن به عزاداران ارائه شود.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم در چنین لحظات تاریخی، افتخاری بزرگ برای خانواده بیمه ایران است، تصریح کرد: کارکنان، مدیران و شبکه خدمت‌رسانی بیمه ایران با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه، تا پایان مراسم در کنار ملت بزرگ ایران خواهند ماند و رسالت خود را در تأمین آرامش خاطر عزاداران با تمام توان پیگیری می‌کنند.

دکتر علی جباری در پایان خاطرنشان کرد:

بیمه ایران، به عنوان خادم مردم و بیمه‌گر این آیین باشکوه، خدمت به عزاداران امام شهید را وظیفه‌ای ملی و افتخاری ماندگار می‌داند و تا آخرین لحظه پرچم خدمت‌رسانی را برافراشته نگه خواهد داشت.

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