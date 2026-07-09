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بازدید معاون پارلمانی وزارت اقتصاد از موکب بیمه ایران در مراسم تدفین پیکر مطهر امام شهید در مشهد

بازدید معاون پارلمانی وزارت اقتصاد از موکب بیمه ایران در مراسم تدفین پیکر مطهر امام شهید در مشهد
کد خبر : 1812032
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معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی از موکب بیمه ایران در مراسم تدفین پیکر مطهر امام شهید در مشهد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر دشتی با حضور در موکب بیمه ایران واقع در مشهد مقدس، ضمن بازدید از برنامه‌ها و فعالیت‌های خادمان بیمه ایران از تلاش‌های این مجموعه هم زمان با مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید در مشهد قدردانی کرد.

وی در جریان این بازدید، ضمن گفتگو با مدیرکل بیمه ایران استان خراسان رضوی و سایر مسئولان حاضر در موکب شهید ایران، ضمن ارج نهادن به نقش مسئولیت‌پذیرانه بیمه ایران در ایام سوگواری، از ارائه گسترده پوشش‌های بیمه‌ای و خدمات امدادی به شرکت‌کنندگان و عزاداران، استقبال کرد.

بازدید معاون پارلمانی وزارت اقتصاد از موکب بیمه ایران در مراسم تدفین پیکر مطهر امام شهید در مشهد

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