قدردانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از موکب بیمه ایران در مراسم تدفین امام شهید در مشهد
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در موکب بیمه ایران در مشهد مقدس، ضمن بازدید از برنامهها و فعالیتهای خادمان بیمه ایران، از تلاشهای این مجموعه هم زمان با مراسم عزاداری، تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر فردوسی در جریان این بازدید، در گفتگو با خانی مدیرکل بیمه ایران استان خراسان رضوی و سایر خادمان حاضر در موکب امام شهید ایران، ضمن ارج نهادن به نقش بیمه ایران در همراهی با مردم، از کیفیت خدمات ارائهشده و تلاش مجموعه در تأمین آرامش عزاداران استقبال کرد.
وی همچنین در پایان کیفیت فعالیتها و سطح همدلی و خدمترسانی به شرکتکنندگان در این مراسم توسط بیمه ایران را بسیار مطلوب ارزیابی کرد.