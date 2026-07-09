قدردانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از موکب بیمه ایران در مراسم تدفین امام شهید در مشهد

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر فردوسی در جریان این بازدید، در گفتگو با خانی مدیرکل بیمه ایران استان خراسان رضوی و سایر خادمان حاضر در موکب امام شهید ایران، ضمن ارج نهادن به نقش بیمه ایران در همراهی با مردم، از کیفیت خدمات ارائه‌شده و تلاش مجموعه در تأمین آرامش عزاداران استقبال کرد.

وی همچنین در پایان کیفیت فعالیت‌ها و سطح همدلی و خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم توسط بیمه ایران را بسیار مطلوب ارزیابی کرد.

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