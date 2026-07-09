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قدردانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از موکب بیمه ایران در مراسم تدفین امام شهید در مشهد

قدردانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از موکب بیمه ایران در مراسم تدفین امام شهید در مشهد
کد خبر : 1812028
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معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در موکب بیمه ایران در مشهد مقدس، ضمن بازدید از برنامه‌ها و فعالیت‌های خادمان بیمه ایران، از تلاش‌های این مجموعه هم زمان با مراسم عزاداری، تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر فردوسی در جریان این بازدید، در گفتگو با خانی مدیرکل بیمه ایران استان خراسان رضوی و سایر خادمان حاضر در موکب امام شهید ایران، ضمن ارج نهادن به نقش بیمه ایران در همراهی با مردم، از کیفیت خدمات ارائه‌شده و تلاش مجموعه در تأمین آرامش عزاداران استقبال کرد.

وی همچنین در پایان کیفیت فعالیت‌ها و سطح همدلی و خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم توسط بیمه ایران را بسیار مطلوب ارزیابی کرد.

قدردانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از موکب بیمه ایران در مراسم تدفین امام شهید در مشهد

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