برگزاری نخستین دوره آموزش تخصصی همیاران بیمه ایران پیش از اعزام به اربعین ۱۴۰۵

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این اقدام در چارچوب برنامه‌های جامع آماده‌سازی عملیات بیمه‌گری اربعین ۱۴۰۵ و با هدف ارائه خدماتی شایسته، سریع و حرفه‌ای به زائران حسینی صورت گرفت.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران در این خصوص گفت: تنها شرکت بیمه دولتی کشور به عنوان بیمه‌گر منتخب اربعین ۱۴۰۵ با طراحی این دوره آموزشی راهبردی، گامی بلند در مسیر توانمندسازی نیروهای خدمت‌رسان برداشت تا از طریق افزایش سرعت پاسخگویی و ارتقای کیفیت رسیدگی به خسارت‌ها، تجربه‌ای متمایز از خدمات بیمه‌ای را برای زائران رقم بزند.

دکتر علی جباری با تصریح بر جایگاه ویژه این مأموریت، اظهار داشت: خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، فراتر از یک وظیفه سازمانی، مأموریتی ارزشمند و مسئولیتی بزرگ برای ماست. برای تحقق این هدف، استقرار نیروهای آموزش‌دیده و آماده در میدان عملیات، پیش‌شرط اصلی ارائه خدمات با دقت و هماهنگی حداکثری است.

وی با اشاره به ضرورت تحول در فرآیندها افزود: برگزاری این دوره تخصصی پیش از اعزام به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات، تسریع در تشکیل پرونده‌های خسارت و تقویت هماهنگی میان نیروهای عملیاتی با مراکز درمانی، موکب‌ها و سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه افزود: در این دوره آموزشی که بر مبنای سناریوهای واقعی و کاربردی طراحی شده بود، همیاران بیمه در حوزه‌های حیاتی از جمله ساختار اجرایی عملیات اربعین، پوشش‌ها و تعهدات بیمه‌ای، فرآیند دقیق ثبت و پیگیری خسارت، مدیریت شرایط اضطراری و حوادث جمعی، و همچنین کار با سامانه‌های تخصصی ثبت اطلاعات، آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به استقرار قرارگاه‌های عملیاتی این شرکت در ایران و عراق، تأکید کرد: تمام ظرفیت‌های فنی و اجرایی بیمه ایران برای پشتیبانی از عملیات اربعین بسیج شده است. قرارگاه شهید لاریجانی نیز به عنوان بازوی عملیاتی ما در عراق، مسئولیت مدیریت و هماهنگی خدمات بیمه‌ای را بر عهده خواهد داشت تا زائران عزیز در مسیر زیارت، از خدماتی مطمئن و شایسته بهره‌مند شوند.

رئیس هیئت مدیره بیمه ایران افزود: این برنامه آموزشی، بخشی از استراتژی جامع بیمه ایران برای استقرار نیروهای متخصص در مراکز خدمت‌رسانی عراق است؛ نیروهایی که مأموریت دارند با تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد پیوند میان بخش‌های مختلف اجرایی، نقش مؤثری در موفقیت عملیات بیمه‌ای ایفا کنند.

دکتر علی جباری در پایان خاطر نشان کرد: شرکت سهامی بیمه ایران با تکیه بر بیش از ۹۰ سال تجربه و شبکه گسترده خود، در اربعین ۱۴۰۵ در پی ارائه الگویی نوین و حرفه‌ای از خدمات بیمه‌ای در بزرگ‌ترین تجمع مذهبی جهان است.

انتهای پیام/