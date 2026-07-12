شرکت جهان فولاد پیشرو از زمان تأسیس در سال ۱۳۸۳، با تکیه بر تجربه و نوآوری، شناخت بازار، توسعه ظرفیت‌های تخصصی و گسترش زیرساخت‌های عملیاتی، توانسته است جایگاه خود را به عنوان یکی از مجموعه‌های شناخته‌شده در زنجیره تأمین محصولات فولادی و استنلس استیل تثبیت کند و طی سه دهه گذشته به تدریج از تجارت سنتی فراتر رفته و در قالب یک ساختار (سازمان) حرفه‌ای و تخصصی، توسعه پیدا کند.

ری‌برندینگ این مجموعه و انتخاب نام تایتان را باید بخشی از مرحله جدید بلوغ حرفه‌ای آن دانست؛ مرحله‌ای که در آن، تجربه گذشته، ظرفیت‌های امروز و چشم‌انداز آینده، در قالب هویتی تازه و منسجم‌تر بازتعریف شده‌اند. این تغییر نام، صرفاً جایگزینی یک عنوان تجاری با عنوانی دیگر نیست، بلکه نشانه‌ای از ورود مجموعه به دوره‌ای تازه از فعالیت است؛ دوره‌ای که در آن، سازمان‌سازی، توسعه پایدار، پاسخ‌گویی تخصصی‌تر به نیاز صنایع و تقویت جایگاه برند همراه با خلق ارزش‌، با جدیت و رویکردی نوآورانه دنبال خواهد شد.

جواد قربانی، بنیان‌گذار برند تایتان دراین خصوص عنوان کرد: «تایتان با شعار «پیوند فولاد و زندگی» تاکید ویژه‌ای بر جایگاه، ارزش و اهمیت استیل در زندگی روزمره ما دارد. این شعار به زیبایی ترکیب قدرت و دوام فولاد با تأثیر آن بر زندگی انسان‌ها را نشان می‌دهد و جایگاه تایتان را به‌عنوان پلی میان صنعت و آبادانی تقویت می‌کند.»

او در ادامه افزود: «تغییر نام جهان فولاد پیشرو به تایتان، نتیجه یک تصمیم مقطعی یا صرفاً ظاهری نیست، بلکه حاصل مسیری است که طی سال‌ها تجربه، کار مستمر و توسعه تدریجی شکل گرفته است. ما در تمام این سال‌ها تلاش کردیم مجموعه‌ای بسازیم که فقط در حوزه تأمین و فروش فعال نباشد، بلکه بتواند برای مشتریان و صنایع مختلف، به عنوان یک شریک حرفه‌ای، قابل اعتماد و پایدار ایفای نقش کند. امروز، تایتان بیان روشن‌تری از همین نگاه است؛ نگاهی که بر قدرت، انسجام، تخصص و آینده‌نگری استوار شده است.»

جواد قربانی در ادامه بیان کرد:‌ «ما معتقدیم در شرایطی که صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری به مجموعه‌های منظم، پاسخ‌گو و دارای نگاه بلندمدت نیاز دارد، بازتعریف هویت برند نیز باید متناسب با این مسئولیت انجام شود. تایتان بر پایه اعتبار و تجربه جهان فولاد پیشرو شکل گرفته، اما قرار است با هویتی تازه، روایت‌گر مرحله‌ای جدید از فعالیت ما باشد؛ مرحله‌ای که در آن، با اتکا به زیرساخت‌های موجود، سرمایه انسانی، تجربه بازار و شناخت دقیق نیاز صنایع، برای ایفای نقشی موثرتر در آینده صنعت استیل و فولاد ایران گام برمی‌داریم.»

این تغییر برند در شرایطی انجام می‌شود که صنعت فولاد و استیل ایران در سال‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر نوسانات اقتصادی، اختلال در زنجیره‌های تأمین، افزایش هزینه‌های لجستیکی و پیچیدگی‌های تأمین مواد اولیه مواجه بوده است. در چنین فضایی، مجموعه‌هایی که از تجربه، ظرفیت تخصصی و توان سازگاری بالاتری برخوردارند، می‌توانند نقش مهم‌تری در حفظ پایداری بازار و پاسخ‌گویی به نیاز صنایع ایفا کنند. تایتان نیز با اتکا به همین تجربه و توان عملیاتی، تلاش دارد در مرحله تازه فعالیت خود، جایگاه خود را به عنوان یک مجموعه قابل اتکا در این صنعت تثبیت و تقویت کند.

این مجموعه در سال‌های گذشته با توسعه دامنه فعالیت خود در حوزه تأمین و عرضه انواع ورق، لوله، پروفیل، میلگرد و مفتول فولادی و استنلس استیل، و نیز ارائه خدمات متناسب با نیاز مشتریان، توانسته است با طیفی از صنایع تولیدی و تخصصی همکاری مستمر برقرار کند. تایتان اکنون در قالب هویت جدید خود، در پی آن است که این مسیر را با انسجام بیشتر، چشم‌اندازی روشن‌تر و تمرکز پررنگ‌تر بر کیفیت، اعتماد و توسعه ادامه دهد.

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