برای سرمایه گذاری شمش بهتر است یا طلای آب شده؟ راهنمای جامع 1405
سرمایهگذاری در بازار طلا همواره به عنوان یکی از امنترین پناهگاههای مالی در برابر تورم و نوسانات اقتصادی شناخته میشود. اما با ورود به این بازار، اولین پرسشی که ذهن هر سرمایهگذاری را به خود مشغول میکند این است که برای سرمایه گذاری شمش بهتر است یا طلای آب شده؟
انتخاب بین این دو دارایی ارزشمند، فراتر از یک انتخاب ساده است و به اهداف مالی، میزان ریسکپذیری و بودجه اولیه شما بستگی دارد. در این مقاله تخصصی که از مجله طلا و سکه نرخ نیوز تهیه شده است، به کالبدشکافی دقیق تفاوتها، مزایا و معایب هر یک میپردازیم تا هوشمندانهترین مسیر را برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کنید.
شمش طلا و طلای آب شده؛ تعاریف و ماهیت علمی
پیش از آنکه به پاسخ این پرسش بپردازیم که برای سرمایه گذاری شمش بهتره یا طلای آب شده، باید ماهیت این دو را بشناسیم.
شمش طلا (Gold Bullion): قطعهای از طلای خالص (معمولاً با عیار ۲۴ یا ۹۹۹.۹) است که در پالایشگاههای معتبر، تحت استانداردهای بینالمللی تولید، صیقل داده شده و پلمب میگردد. روی شمشها اطلاعاتی نظیر برند شرکت، وزن، عیار و شماره سریال حک میشود.
طلای آب شده (Melted Gold): از ذوب کردن جواهرات دستدوم، سکههای قدیمی و ضایعات طلا به دست میآید. این نوع طلا شکل منظمی ندارد و عیار آن معمولاً ۱۸ (یا ۷۵۰) است، هرچند ممکن است متغیر باشد. به دلیل حذف هزینههای طراحی و اجرت، بسیاری معتقدند این کالا بهترین نوع طلا برای سرمایه گذاری خرد و کلان در ایران است.
۱۱ تفاوت کلیدی؛ شمش بهتر است یا طلای آب شده؟
برای درک بهتر اینکه برای سرمایه گذاری طلای آب شده بهتر است یا شمش، بررسی جدول مقایسهای زیر که بر اساس آمارهای بازار ایران تدوین شده، ضروری است.
|
ویژگی
|
شمش طلا
|
طلای آب شده
|
عیار استاندارد
|
۲۴ (۹۹۹.۹)
|
۱۸ (۷۵۰)
|
شکل ظاهری
|
منظم، صیقلی و پلمب
|
نامنظم و دستی
|
اجرت ساخت
|
دارد (متغیر)
|
ندارد
|
مالیات
|
مشمول ارزش افزوده (در برخی موارد)
|
ندارد
|
نقدشوندگی
|
جهانی بالا
|
در ایران بسیار بالا
|
امنیت در برابر تقلب
|
بسیار بالا به دلیل پلمب
|
نیاز به تخصص و استعلام کد انگ
|
حباب قیمتی
|
بسیار ناچیز
|
پتانسیل حباب در تقاضای بالا
|
حداقل سرمایه
|
بالا (وابسته به وزن واحد)
|
دلخواه (حتی مبالغ خرد)
تحلیل هزینهها: مالیات و قیمت طلای آبشده
یکی از فاکتورهای حیاتی در زمان خرید، بررسی قیمت طلای آبشده در مقایسه با مصنوعات دیگر است. بزرگترین مزیت طلای آب شده نسبت به شمش در ایران، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و اجرت ساخت است.
در مقابل، شمش طلا به دلیل فرآیند تولید استاندارد در پالایشگاه، شامل اجرت ساخت و کارمزد اتحادیه میشود. بنابراین اگر به دنبال خرید طلای بدون اجرت هستید، طلای آب شده به دلیل قیمت تمامشده کمتر، سودآوری بیشتری در کوتاهمدت خواهد داشت. در واقع، با مبلغی مشخص، شما میتوانید مقدار بیشتری طلای خالص به صورت آبمشده نسبت به شمش تهیه کنید.
امنیت و اصالت؛ پاشنه آشیل معاملات طلا
بسیاری از کاربران میپرسند که از نظر امنیت، برای سرمایه گذاری شمش بهتر است یا طلای آب شده؟ پاسخ کوتاه این است: شمش طلا به دلیل داشتن پلمب معتبر، حکاکی برند و شماره سریال، امکان تقلب را به حداقل میرساند. اما در مورد طلای آب شده، به دلیل ظاهر نامنظم و نبود پلمب شرکتی، ریسک کلاهبرداری (نظیر ترکیب با فلزات ارزانقیمت مثل سرب) وجود دارد.
برای جلوگیری از این ریسک، باید به کد انگ طلا توجه کنید. روی هر قطعه طلای آبشده معتبر، نام آزمایشگاه (ریگیری) و یک کد شناسایی حک شده است که از طریق سامانههای آنلاین قابل استعلام است. استعلام دقیق این کد نشاندهنده عیار واقعی و اصالت قطعه است.
پیش بینی قیمت طلا در هفته آینده و استراتژی خرید
با توجه به شرایط ژئوپلیتیک و اقتصادی سال ۱۴۰۵، پیش بینی قیمت طلا در هفته آینده نشاندهنده تداوم نوسانات در بازار ارز و اونس جهانی است. در چنین شرایطی:
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اگر سرمایه شما محدود است: خرید طلای آب شده به صورت آنلاین یا فیزیکی پیشنهاد میشود، زیرا میتوانید حتی با مبالغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان، پلهپله دارایی خود را افزایش دهید.
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اگر به دنبال جابهجایی دارایی هستید: شمشهای بینالمللی (مانند برند PAMP یا سوئیسی) به دلیل نقدشوندگی در صرافیهای خارج از کشور، گزینه برتری هستند.
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اگر قصد ساخت جواهر دارید: طلای آب شده ماده اولیه کارگاههاست و نقدینگی آن میان بنکداران و زرگرها بسیار بالاست.
مزایا و معایب شمش طلا و طلای آب شده در یک نگاه
اگر هنوز برای شما این سؤال مطرح است که برای سرمایه گذاری شمش بهتر است یا طلای آب شده، بررسی مزایا و معایب هر کدام میتواند تصمیمگیری را سادهتر کند. هر دو گزینه برای حفظ ارزش سرمایه مناسب هستند، اما تفاوت در هزینه خرید، امنیت، نقدشوندگی و میزان سرمایه اولیه باعث میشود هر کدام برای گروه خاصی از سرمایهگذاران انتخاب بهتری باشند.
به طور کلی، افرادی که به دنبال بیشترین بازده از سرمایه خود با کمترین هزینه اولیه هستند، معمولاً طلای آب شده را انتخاب میکنند. در مقابل، سرمایهگذارانی که امنیت، استاندارد جهانی و اصالت کالا را در اولویت قرار میدهند، بیشتر به سمت خرید شمش طلا میروند.
مزایای طلای آب شده
-
حذف کامل اجرت ساخت و مالیات بر ارزش افزوده، که باعث کاهش قیمت تمامشده خرید میشود.
-
امکان خرید با هر میزان بودجه؛ حتی با سرمایههای خرد نیز میتوان وارد بازار شد.
-
نقدشوندگی بسیار بالا در بازار سنتی و آنلاین ایران و امکان فروش سریع در اکثر شهرها.
معایب طلای آب شده
-
احتمال تقلب و دستکاری عیار در صورت خرید از فروشندگان غیرمعتبر یا بدون استعلام کد انگ.
-
ظاهر نامنظم و صنعتی که آن را برای هدیه دادن یا استفاده زینتی نامناسب میکند.
طلای آب شده بیشتر یک ابزار سرمایهگذاری است تا یک کالای لوکس. به همین دلیل، افرادی که صرفاً با هدف حفظ ارزش پول یا کسب سود از نوسانات بازار طلا خرید میکنند، معمولاً این گزینه را به دلیل هزینه کمتر و قدرت خرید بالاتر ترجیح میدهند. البته شرط اصلی، خرید از مراکز معتبر و بررسی اصالت قطعه پیش از معامله است.
مزایای شمش طلا
-
عیار تضمینشده ۲۴ (۹۹۹.۹) و خلوص بسیار بالا.
-
امنیت فوقالعاده به دلیل بستهبندی پلمب، شماره سریال و استانداردهای تولید.
-
مناسب برای هدیه دادن، نگهداری بلندمدت و حتی جابهجایی سرمایه در بازارهای بینالمللی.
معایب شمش طلا
-
پرداخت هزینههای جانبی مانند اجرت ساخت و در برخی موارد مالیات، که قیمت خرید را افزایش میدهد.
-
نیاز به سرمایه اولیه بیشتر، زیرا شمشها معمولاً در وزنهای استاندارد عرضه میشوند.
شمش طلا بیشتر برای افرادی مناسب است که قصد دارند سرمایه خود را برای مدت طولانی نگهداری کنند و امنیت و اصالت کالا برایشان اهمیت بیشتری نسبت به هزینه اولیه دارد. همچنین اگر احتمال فروش یا انتقال سرمایه در بازارهای بینالمللی را در آینده میدهید، شمش طلا به دلیل استانداردهای جهانی و پذیرش گسترده، انتخاب مطمئنتری محسوب میشود.
سخن پایانی؛ بالاخره کدام را بخریم؟
در نهایت، انتخاب بین اینکه شمش بهتر است یا طلای آب شده، به افق زمانی شما بستگی دارد. اگر به دنبال سرمایهگذاری بلندمدت (بیش از ۵ سال) و امنیت خاطر هستید، شمش طلا به دلیل استاندارد جهانی گزینهای عاقلانه است. اما برای اکثر ایرانیانی که به دنبال مقابله با تورم روزمره، نقدشوندگی سریع و خرید بدون هزینههای اضافی هستند، طلای آب شده به عنوان بهترین نوع طلا برای سرمایه گذاری در رتبه اول قرار میگیرد.
همواره توصیه میشود برای خرید، از پلتفرمهای معتبر آنلاین مانند طلاین یا فروشگاههای دارای مجوز اتحادیه استفاده کنید تا امنیت دارایی شما تضمین شود.