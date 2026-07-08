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تمدید زمان ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک ملت برای خرید خودروهای شرکت سایپا

تمدید زمان ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک ملت برای خرید خودروهای شرکت سایپا
کد خبر : 1810389
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زمان ارائه خدمت حساب وکالتی به متقاضیان خرید خودروهای شرکت سایپا تا روز شنبه 20 تیرماه تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان می توانند برای ثبت نام خرید محصولات شرکت سایپا تا ساعت 23 روز شنبه 20 تیرماه نسبت به تامین وجه و فعال سازی"خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت و سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به نشانی pishkhan.bankmellat.ir اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، فعال سازی حساب وکالتی منوط به تامین وجه به میزان 500 میلیون تومان است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی متقاضی مسدود خواهد شد.

 

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