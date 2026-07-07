حضور دکتر علی جباری، مدیران و کارکنان بیمه ایران در مراسم تشییع امام شهید
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران به همراه جمعی از مدیران ارشد و کارکنان این شرکت در مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر امام شهید با حضور در میان خیل عظیم سوگواران به تکریم مقام والای امام شهید پرداختند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، حضور گسترده و منسجم خانواده بزرگ بیمه ایران در این آیین، تجلی عمیق پیوند میان ارزشهای سازمانی و آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ حضوری که بار دیگر بر عهد خدمت صادقانه به مردم و همراهی با نیازهای جامعه تأکید نمود.
در همین راستا، شرکت سهامی بیمه ایران با ایفای نقش به عنوان بیمهگر مراسم وداع با بسیج حداکثری ظرفیتهای عملیاتی و خدماتی خود، در کنار عزاداران مستقر شد. شایان ذکر است، تنها شرکت بیمه دولتی کشور از طریق استقرار موکبهای خدمترسانی، اعزام تیمهای خسارت سیار، استقرار پزشکان و نیروهای امدادی، طیف گستردهای از خدمات پشتیبانی و بیمهای را در طول مسیر تشییع ارائه کرد.
دکتر عل جباری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در حاشیه این مراسم، ضمن قدردانی از مجاهدتهای بیوقفه کارکنان، خدمترسانی میدانی به مردم را تکلیفی ملی و افتخاری بزرگ برای شرکت بیمه ایران برشمرد و بر تداوم آمادگی کامل تمامی واحدهای عملیاتی تا پایان مراسم تأکید کردند.
گفتنی است؛ همراهی مدیریت و کارکنان بیمه ایران در این رویداد ملی و مذهبی، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی و همدلی عمیق این نهاد با ملت شریف ایران در یکی از حساسترین لحظات معنوی کشور بود.