حضور دکتر علی جباری، مدیران و کارکنان بیمه ایران در مراسم تشییع امام شهید

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، حضور گسترده و منسجم خانواده بزرگ بیمه ایران در این آیین، تجلی عمیق پیوند میان ارزش‌های سازمانی و آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ حضوری که بار دیگر بر عهد خدمت صادقانه به مردم و همراهی با نیازهای جامعه تأکید نمود.

در همین راستا، شرکت سهامی بیمه ایران با ایفای نقش به عنوان بیمه‌گر مراسم وداع با بسیج حداکثری ظرفیت‌های عملیاتی و خدماتی خود، در کنار عزاداران مستقر شد. شایان ذکر است، تنها شرکت بیمه دولتی کشور از طریق استقرار موکب‌های خدمت‌رسانی، اعزام تیم‌های خسارت سیار، استقرار پزشکان و نیروهای امدادی، طیف گسترده‌ای از خدمات پشتیبانی و بیمه‌ای را در طول مسیر تشییع ارائه کرد.

دکتر عل جباری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در حاشیه این مراسم، ضمن قدردانی از مجاهدت‌های بی‌وقفه کارکنان، خدمت‌رسانی میدانی به مردم را تکلیفی ملی و افتخاری بزرگ برای شرکت بیمه ایران برشمرد و بر تداوم آمادگی کامل تمامی واحدهای عملیاتی تا پایان مراسم تأکید کردند.

گفتنی است؛ همراهی مدیریت و کارکنان بیمه ایران در این رویداد ملی و مذهبی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همدلی عمیق این نهاد با ملت شریف ایران در یکی از حساس‌ترین لحظات معنوی کشور بود.

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