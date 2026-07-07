وی در این بازدید، ضمن ارزیابی نحوه خدمت‌رسانی و پشتیبانی بیمه‌ای و رفاهی از عزاداران، بر تعهد همیشگی بیمه ایران در ارائه خدمات بی نظیر و بی‌وقفه به مردم شریف ایران اسلامی در تمامی مناسبت‌های ملی و مذهبی تأکید نمود.

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