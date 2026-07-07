بازدید دکتر علی جباری از ایستگاههای خدمترسانی بیمه ایران در مراسم تشییع امام شهید در قم
کد خبر : 1810313
در جریان آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر امام شهید در شهر مقدس قم، دکتر علی جباری رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بیمه ایران با حضور در مسیر راهپیمایی زائران و عزاداران، از مواکب و پایگاههای ارائه خدمات بیمه ایران بازدید کرد.
وی در این بازدید، ضمن ارزیابی نحوه خدمترسانی و پشتیبانی بیمهای و رفاهی از عزاداران، بر تعهد همیشگی بیمه ایران در ارائه خدمات بی نظیر و بیوقفه به مردم شریف ایران اسلامی در تمامی مناسبتهای ملی و مذهبی تأکید نمود.