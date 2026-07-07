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بازدید دکتر علی جباری از ایستگاه‌های خدمت‌رسانی بیمه ایران در مراسم تشییع امام شهید در قم

بازدید دکتر علی جباری از ایستگاه‌های خدمت‌رسانی بیمه ایران در مراسم تشییع امام شهید در قم
کد خبر : 1810313
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در جریان آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر امام شهید در شهر مقدس قم، دکتر علی جباری رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با حضور در مسیر راهپیمایی زائران و عزاداران، از مواکب و پایگاه‌های ارائه خدمات بیمه ایران بازدید کرد.

وی در این بازدید، ضمن ارزیابی نحوه خدمت‌رسانی و پشتیبانی بیمه‌ای و رفاهی از عزاداران، بر تعهد همیشگی بیمه ایران در ارائه خدمات بی نظیر و بی‌وقفه به مردم شریف ایران اسلامی در تمامی مناسبت‌های ملی و مذهبی تأکید نمود.

بازدید دکتر علی جباری از ایستگاه‌های خدمت‌رسانی بیمه ایران در مراسم تشییع امام شهید در قم بازدید دکتر علی جباری از ایستگاه‌های خدمت‌رسانی بیمه ایران در مراسم تشییع امام شهید در قم بازدید دکتر علی جباری از ایستگاه‌های خدمت‌رسانی بیمه ایران در مراسم تشییع امام شهید در قم بازدید دکتر علی جباری از ایستگاه‌های خدمت‌رسانی بیمه ایران در مراسم تشییع امام شهید در قم

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