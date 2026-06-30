بیمه معلم از نمایندگان برتر خود تجلیل کرد

به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، در این مراسم که با هدف قدردانی از تلاش‌ها و عملکرد نمایندگان فعال و موفق شبکه فروش برگزار شد، علی صیادزاده ضمن تقدیر از نقش مؤثر نمایندگان در توسعه فعالیت‌های شرکت، شبکه فروش را یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف و برنامه‌های بیمه معلم دانست و بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان شرکت و نمایندگان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، جمعی از نمایندگان برتر نیز به بیان دیدگاه‌ها، تجربیات و پیشنهادهای خود در زمینه توسعه فروش، بهبود خدمات بیمه‌ای و ارتقای سطح همکاری با شرکت پرداختند.

در پایان این مراسم، از نمایندگان برتر و منتخبین جشنواره آذرگان با اعطای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.