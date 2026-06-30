بیمه معلم از نمایندگان برتر خود تجلیل کرد
مراسم تجلیل از نمایندگان برتر بیمه معلم و منتخبین جشنواره آذرگان روز سهشنبه نهم تیرماه 1405 با حضور علی صیادزاده مدیرعامل بیمه معلم، رسول ساجدی معاون توسعه بازار و شبکه فروش، محسن ضابطنیا رئیس کمیته خردهفروشی و مشاور مدیرعامل، ابوالفضل برخی مدیر امورشعب و نمایندگان، جمعی از مدیران ستادی و شعب و همچنین تعدادی از نمایندگان برتر این شرکت به صورت حضوری و برخط برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی بیمه معلم، در این مراسم که با هدف قدردانی از تلاشها و عملکرد نمایندگان فعال و موفق شبکه فروش برگزار شد، علی صیادزاده ضمن تقدیر از نقش مؤثر نمایندگان در توسعه فعالیتهای شرکت، شبکه فروش را یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف و برنامههای بیمه معلم دانست و بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان شرکت و نمایندگان تأکید کرد.
در ادامه این نشست، جمعی از نمایندگان برتر نیز به بیان دیدگاهها، تجربیات و پیشنهادهای خود در زمینه توسعه فروش، بهبود خدمات بیمهای و ارتقای سطح همکاری با شرکت پرداختند.
در پایان این مراسم، از نمایندگان برتر و منتخبین جشنواره آذرگان با اعطای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.