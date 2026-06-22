خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پویش نذر خون در بیمه معلم

پویش نذر خون در بیمه معلم
کد خبر : 1809427
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، کارکنان شرکت بیمه معلم در اقدامی داوطلبانه و با هدف تقویت ذخایر خونی کشور در پویش خیرخواهانه «نذر خون» مشارکت کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، این مجموعه در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و با درک اهمیت حیاتی تامین فرآورده‌های خونی برای مراکز درمانی، با انجام هماهنگی‌های لازم، میزبان تیم سیار سازمان انتقال خون در محل ساختمان مرکزی شرکت بود تا فرصت مشارکت حداکثری پرسنل در این امر خداپسندانه فراهم شود.

در جریان این برنامه که با استقبال چشمگیر همراه بود، مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل و جمع کثیری از کارکنان با حضور در پایگاه مستقر در شرکت، خون خود را اهدا کردند. استقرار این تیم پزشکی در محل شرکت، ضمن تسهیل فرآیند اهدای خون برای پرسنل، گامی عملی در مسیر نجات جان بیماران و حمایت از بانک خون کشور  محسوب می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی