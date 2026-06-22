پویش نذر خون در بیمه معلم

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، این مجموعه در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و با درک اهمیت حیاتی تامین فرآورده‌های خونی برای مراکز درمانی، با انجام هماهنگی‌های لازم، میزبان تیم سیار سازمان انتقال خون در محل ساختمان مرکزی شرکت بود تا فرصت مشارکت حداکثری پرسنل در این امر خداپسندانه فراهم شود.

در جریان این برنامه که با استقبال چشمگیر همراه بود، مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل و جمع کثیری از کارکنان با حضور در پایگاه مستقر در شرکت، خون خود را اهدا کردند. استقرار این تیم پزشکی در محل شرکت، ضمن تسهیل فرآیند اهدای خون برای پرسنل، گامی عملی در مسیر نجات جان بیماران و حمایت از بانک خون کشور محسوب می‌شود.

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