به گزارش روابط عمومی بیمه ایران در این بازدید میدانی، مدیرعامل بیمه ایران ضمن گفتگو با کارشناسان، ارزیابان خسارت و نیروهای عملیاتی مستقر در موکب، از آمادگی بی‌قید و شرط این مجموعه برای ارائه خدمات فوری، پاسخگویی دقیق به مراجعان و رسیدگی شایسته به خسارت‌های احتمالی قدردانی نمود.

وی بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی با حداکثر توان و بالاترین کیفیت تا پایان مراسم تأکید و با اشاره به مسئولیت ملی و اجتماعی شرکت سهامی بیمه ایران در این رویداد بزرگ، اظهار داشت: بیمه ایران به عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت بیمه کشور، همواره در کنار مردم ایستاده است؛ لذا در چنین مناسبت‌های عظیم ملی و مذهبی نیز با تمامی ظرفیت‌های خود در میدان خدمت حضور می‌یابیم. افتخار ما این است که در مراسم باشکوه بدرقه، وداع و تشییع آقای شهید، در کنار ملت شریف ایران باشیم و از طریق ارائه خدمات بیمه‌ای، امنیت خاطر عزاداران را تأمین نماییم.

مدیرعامل بیمه ایران در ادامه افزود: استقرار تیم‌های خسارت سیار موتوری و خودرویی در مسیرهای مختلف مراسم، فعال‌سازی تمامی شعب خسارتی، حضور ممتد کارشناسان ارزیابی و آماده‌باش کامل شبکه خدمت‌رسانی، همگی گویای عزم راسخ این شرکت برای ارائه خدماتی سریع، دقیق و بی‌وقفه به مردم ایران است.

دکتر علی جباری همچنین با اعلام گسترش ظرفیت‌های خدمت‌رسانی، از افزایش تعداد موکب‌ها در تهران و استان‌های قم و خراسان رضوی خبر داد و تصریح کرد: با توسعه زیرساخت‌های خدماتی و تکثیر موکب‌ها، تلاش شده است تا عزاداران در تمامی مراحل مراسم از خدمات رفاهی، درمانی و بیمه‌ای بهره‌مند گردند. شعار ما ایران برای ایران است و خدمت به مردم را بزرگ‌ترین افتخار خود می‌دانیم.

وی همچنین ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: بر این اساس، شرکت سهامی بیمه ایران در مقام بیمه‌گر رسمی آیین وداع و تشییع آقای شهید، علاوه بر ارائه پوشش کامل بیمه‌ای مراسم، با استقرار گسترده موکب‌های خدمت‌رسانی، حضوری مقتدرانه در این رویداد ملی دارد.

جباری همچنین افزود: موکب‌های خدمت بیمه ایران در شعب شهید مطهری، شهید آوینی، تقاطع آزادی و یادگار امام، آزادی، غرب، بعثت، فاطمی و تهران‌نو مستقر شده‌اند؛ همچنین در سایر استان‌ها، موکب‌های شرکت سهامی بیمه ایران در قم و خراسان رضوی به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به عزاداران هستند.

رئیس هیئت مدیره بیمه ایران در ادامه تاکید کرد: طیف خدمات ارائه‌شده در این موکب‌ها شامل اسکان، پذیرایی، خدمات درمانی، ارائه خدمات بیمه‌ای، ارزیابی و پرداخت خسارت، مشاوره و راهنمایی است. همزمان، تیم‌های تخصصی خسارت سیار موتوری و خودرویی و کارشناسان ارزیابی در مسیرهای اصلی مراسم مستقر گشته‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات بیمه‌ای را در سریع‌ترین زمان ممکن و با دقت بالا ارائه دهند.

جباری در خصوص بازه زمانی خدمت‌رسانی موکب‌های شرکت سهامی بیمه ایران نیز تصریح کرد: از جمعه ۱۲ تیرماه تا پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ این بازه تعیین شده است و تمامی واحدهای اجرایی، شعب خسارتی و نیروهای عملیاتی این شرکت در این مدت با آمادگی کامل در خدمت عزاداران خواهند بود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان، ضمن تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان، خدمت به عزاداران امام شهید را توفیقی ارزشمند دانست و تأکید کرد: کارکنان بیمه ایران با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه، در کنار مردم ایستاده‌اند تا آرامش، امنیت خاطر و خدماتی شایسته را برای عزاداران فراهم آورند.

موکب آقای شهید ایران، خادم شما بیمه ایران

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