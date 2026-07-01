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فعالیت شعب و واحدهای کشیک بانک ملت در روزهای 13، 14 و 16 تیرماه 1405 در استان تهران

فعالیت شعب و واحدهای کشیک بانک ملت در روزهای 13، 14 و 16 تیرماه 1405 در استان تهران
کد خبر : 1808608
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با ابلاغ شورای هماهنگی بانک ها و با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، شعب و واحدهای کشیک بانک ملت در استان تهران در روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه 13، 14 و 16 تیرماه 1405 فعال خواهند بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، شعب منتخب این بانک در تهران در روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه 13، 14 و 16 تیرماه 1405 از ساعت 8 تا 12 به مشتریان خدمات ارائه می کنند.
در عین حال، تمامی واحدهای بانک ملت در روز دوشنبه 15 تیرماه تعطیل هستند.
بر اساس این گزارش، سامانه های غیرحضوری بانک ملت مانند بانکداری اینترنتی، دیما، همراه بانک و پیشخوان الکترونیک نیز در تمامی ساعات شبانه روز در دسترس مشتریان خواهد بود.

اسامی و نشانی شعب کشیک بانک ملت را در سامانه نقشه ملت مشاهده و جستجو نمایید.

 

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