فعالیت شعب و واحدهای کشیک بانک ملت در روزهای 13، 14 و 16 تیرماه 1405 در استان تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، شعب منتخب این بانک در تهران در روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه 13، 14 و 16 تیرماه 1405 از ساعت 8 تا 12 به مشتریان خدمات ارائه می کنند.

در عین حال، تمامی واحدهای بانک ملت در روز دوشنبه 15 تیرماه تعطیل هستند.

بر اساس این گزارش، سامانه های غیرحضوری بانک ملت مانند بانکداری اینترنتی، دیما، همراه بانک و پیشخوان الکترونیک نیز در تمامی ساعات شبانه روز در دسترس مشتریان خواهد بود.