ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک ملت برای خرید خودروی شرکت سایپا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان از روز چهارشنبه دهم تیر ماه تا هفدهم تیرماه 1405 برای وکالتی سازی و تامین وجه ودیعه در بانک ملت فرصت دارند و پس از آن می توانند با مراجعه به نشانی https://saipa.iranecar.com فرآیند ثبت نام را تکمیل کنند.

بر اساس این گزارش، فعال سازی حساب وکالتی منوط به تامین وجه 5 میلیارد ریال تا ساعت 16 روز هفدهم تیرماه است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی متقاضی مسدود خواهد شد.

خدمت حساب وکالتی در تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور و سامانه پیشخوان الکترونیک این بانک قابل ارائه به مشتریان گرامی است.

انتهای پیام/