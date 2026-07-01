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ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک ملت برای خرید خودروی شرکت سایپا

ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک ملت برای خرید خودروی شرکت سایپا
کد خبر : 1808604
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متقاضیان ثبت نام خودروی چانگان محصول شرکت سایپا می توانند به صورت حضوری در شعب و غیرحضوری در سامانه پیشخوان الکترونیک ملت، نسبت به وکالتی سازی حساب و تامین وجه ودیعه اقدام کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان از روز چهارشنبه دهم تیر ماه تا هفدهم تیرماه 1405 برای وکالتی سازی و تامین وجه ودیعه در بانک ملت فرصت دارند و پس از آن می توانند با مراجعه به نشانی https://saipa.iranecar.com  فرآیند ثبت نام را تکمیل کنند.

بر اساس این گزارش، فعال سازی حساب وکالتی منوط به تامین وجه 5 میلیارد ریال تا ساعت 16 روز هفدهم تیرماه است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی متقاضی مسدود خواهد شد.

خدمت حساب وکالتی در تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور و سامانه پیشخوان الکترونیک این بانک قابل ارائه به مشتریان گرامی است.

 

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