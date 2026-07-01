تمدید مهلت وکالتی سازی حساب های بانک ملت برای ثبت نام خرید خودروهای وارداتی در سامانه اتونوین
کد خبر : 1808600
مهلت وکالتی سازی حساب های بانک ملت برای ثبت نام خودروهای وارداتی در سامانه اتونوین تا پایان روز چهار شنبه 17 تیرماه 1405 تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان شرکت در طرح خودروهای وارداتی تا پایان روز چهارشنبه 17 تیر ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به تامین وجه ودیعه و فعال سازی "خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت یا سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به نشانی pishkhan.bankmellat.ir اقدام کنند.