تمدید مهلت وکالتی سازی حساب های بانک ملت برای ثبت نام خرید خودروهای وارداتی در سامانه اتونوین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان شرکت در طرح خودروهای وارداتی تا پایان روز چهارشنبه 17 تیر ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به تامین وجه ودیعه و فعال سازی "خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت یا سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به نشانی pishkhan.bankmellat.ir اقدام کنند.