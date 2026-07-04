بانک ملت همراه و همدل با عزاداران آقای شهید ایران/ تمهیدات ویژه برای خدمت رسانی در ایام برگزاری آیین وداع و تشییع

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، برنامه ریزی های لازم برای پایش مستمر وضعیت خودپردازها، تأمین و پول گذاری به موقع دستگاه ها و تقویت کانال های ارائه خدمات غیرحضوری از سوی این بانک انجام شده است.

شعب منتخب نیز به صورت کشیک، در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیرماه در تهران از ساعت ۸ تا ۱۲ به مشتریان گرامی خدمت رسانی می کنند.

مواکب بانک ملت واقع در محدوده مصلی حضرت امام خمینی(ره)، میدان فردوسی، محدوده میدان آزادی و ۸ ایستگاه اسکان موقت، اقامه نماز و پذیرایی در مسیر تشییع، میزبان زائران و شرکت کنندگان در آیین باشکوه وداع با قائد شهید امت خواهد بود.

همچنین در شهرهای مقدس مشهد و قم مواکب این بانک میزبان زائران و عزاداران این آیین باشکوه خواهد بود.

مرکز ارتباط بانک ملت با شماره ۱۵۵۶ نیز به صورت شبانه روزی و در تمامی روزهای هفته آماده پاسخگویی به سوالات و راهنمایی مشتریان است.

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