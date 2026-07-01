صدرنشینی تاریخی فولاد قاینات در میان طرحهای هفتگانه فولادی کشور با ثبت رکوردهای بیسابقه تولید
قاینات: مجتمع فولاد قاینات در یک تحول بزرگ و بیسابقه، موفق شد پس از سالها فعالیت در میان طرحهای هفتگانه فولادی کشور، برای نخستین بار جایگاه نخست تولید آهن اسفنجی را از آن خود کند. این دستاورد که با ثبت رکوردهای جدید ماهانه و روزانه در خردادماه سال ۱۴۰۵ همراه بود، نشاندهنده جهش قدرتمند این مجتمع از یک واحد تولیدی به یکی از پیشروترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی در سطح ملی است.
واحد احیای مستقیم مجتمع فولاد قاینات که از دوم مهرماه سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده است، طی سالهای گذشته مسیری پرفراز و نشیب را برای افزایش ظرفیت طی کرد. اما خردادماه ۱۴۰۵، سالِ عبور از مرزهای توانمندی بود؛ به طوری که رکورد پیشین تولید ماهانه (ثبت شده در مردادماه سال ۱۴۰۲ با تناژ ۸۲ هزار و ۹۱۶ تن) پس از حدود سه سال شکسته شد و با دستیابی به تولید ۸۳ هزار و ۳۶۳ تن، رکورد جدیدی در تاریخ فعالیت این واحد ثبت گردید. همچنین در همین بازه، رکورد روزانه تولید نیز دو بار (نخست در ۱۶ خرداد با ۲ هزار و ۸۰۱ تن و سپس در ۲۷ خرداد با ۲ هزار و ۸۰۶ تن) ارتقا یافت که بالاترین میزان تولید روزانه از زمان راهاندازی تا به امروز محسوب میشود.
دکتر شهبازیپور، مدیر مجتمع فولاد قاینات که از آذرماه سال ۱۴۰۴ مدیریت این مجموعه را بر عهده گرفتهاند، با اشاره به این تحول بزرگ اظهار داشت: «اینکه امروز فولاد قاینات برای نخستین بار در میان هفت طرح بزرگ فولادی کشور، رتبه نخست تولید را کسب کرده است، نشاندهنده تغییر پارادایم در مدیریت و بهرهبرداری از این مجموعه است. از زمان حضور من در این مجتمع در آذرماه سال ۱۴۰۴، نمودار تولید با برنامهریزی دقیق و اصلاح فرآیندها، روندی کاملاً صعودی به خود گرفت. این موفقیت، حاصل تکیه بر دانش فنی عمیق و تعهد بالای نیروهای بومی ماست که ثابت کردند با مدیریت هوشمندانه، میتوان حتی در دشوارترین شرایط، از ظرفیتهای فنی عبور کرد و به صدرنشینی رسید.»
وی در ادامه افزود که این رخداد، فراتر از یک عدد تولیدی، نشاندهنده بلوغ فرآیندی و پایداری عملیاتی مجتمع است که میتواند نقش پررنگتری در زنجیره ارزش فولاد کشور ایفا کند.
در پایان، به پاس این موفقیت تاریخی و کسب جایگاه نخست در سطح کشور، شهبازیپور در جلسهای با حضور مدیران مجتمع فولاد قاینات، از مدیریت و تلاشهای بیوقفه مدیران و کارکنان واحد احیای مستقیم این مجتمع تقدیر نمود. ایشان با تاکید بر اهمیت حفظ این سطح از عملکرد، از تمامی ارکان اجرایی خواست تا با تکیه بر همین روحیه و تخصص، مسیر صعودی تولید را در ماههای آینده نیز با قدرت ادامه دهند.