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دعوت مدیرعامل بیمه ایران برای حضور در مراسم بدرقه امام شهید

ملت شریف، نجیب و قدرشناس ایران اسلامی

ملت شریف، نجیب و قدرشناس ایران اسلامی
کد خبر : 1807270
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شهادت رهبر مجاهد و فرزانه، ضایعه‌ای سترگ و اندوهی عمیق بر پیکره تاریخ معاصر این سرزمین است؛ فقدانی که نه تنها جامعه اسلامی، بلکه تمامی آزادگان جهان را در سوگی بزرگ فرو برد. این مصیبت جانکاه را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، ملت بزرگ ایران، خانواده مکرم آن شهید والامقام و تمامی دلدادگان انقلاب اسلامی صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

امام شهید، عمر پربرکت خویش را وقف اعتلای ایران اسلامی، صیانت از آرمان‌های انقلاب و خدمت خالصانه به مردم کرد. مجاهدت‌های بی‌وقفه، ایستادگی هوشمندانه در برابر تهدیدها و تکیه بر ایمان و مردم‌باوری از ایشان شخصیتی ساخت که نام و یادش در حافظه تاریخی این ملت ماندگار خواهد بود. بی‌تردید خون پاک شهیدان، ضامن پویایی و استمرار مسیر عزت، استقلال و پیشرفت این مرز و بوم است و حضور پرشور در تشییع و تدفین این امام شهید، تجلی‌گاه همبستگی ملی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های بلند انقلاب است. از تمامی همکاران ارجمند، مدیران، کارکنان و شبکه گسترده نمایندگان خانواده بزرگ بیمه ایران در سراسر کشور دعوت می‌کنم با حضور پرشور و آگاهانه در این آیین تاریخی، بار دیگر همدلی، انسجام و پایبندی خود را به ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی به منصه ظهور بگذارند.

خانواده بزرگ بیمه ایران، به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی و پشتوانه استوار ملت در بزنگاه‌های تاریخی، در این مقطع حساس نیز رسالتی ویژه بر عهده دارد. مفتخریم اعلام نماییم که تمامی تمهیدات و پوشش‌های بیمه‌ای لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر، امن‌تر و منظم‌تر این مراسم ملی با مسئولیت مستقیم و به عاملیت بیمه ایران انجام خواهد شد. شبکه گسترده خدمت‌رسانی ما، با بسیج تمامی امکانات و منابع، متعهد است که با اقتدار، پوشش‌های بیمه‌ای این رخداد بزرگ را به سرانجام برساند تا مردم عزیز، با خیالی آسوده و در فضایی امن، به ادای دین به مقام شامخ شهید بپردازند.

ما در بیمه ایران بر این باوریم که خدمت‌رسانی تخصصی، مدیریت ریسک و تأمین آرامش خاطر مردم، در چنین مقاطع سرنوشت‌سازی، بهترین شیوه ادای دین به خون مطهر شهیدان است. در همین راستا، شبکه گسترده فروش، نمایندگان پرتلاش و واحد خسارت سیار شرکت سهامی بیمه ایران در کنار همکارانمان در ستاد و شعب به‌صورت مستمر و بدون وقفه در حال ارائه خدمات به مردم بوده و با حضور میدانی و پاسخگویی فعال، در کنار بیمه‌گذاران ایستاده‌اند. این آمادگی و پایداری در خدمت‌رسانی، جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای خانواده بزرگ بیمه ایران به مردم شریف کشور است.

امید آنکه حضور گسترده و منظم ملت بزرگ ایران، در کنار خدمات بیمه‌ای حرفه‌ای و متمرکز بیمه ایران، پیام روشنی از اتحاد، امنیت و اقتدار ملی به جهانیان مخابره کند. بی‌تردید راه شهیدان ادامه دارد و پرچم عزت و استقلال این سرزمین به برکت خون آنان، برافراشته تر از همیشه باقی خواهد ماند.

دکتر علی جباری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران

 

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