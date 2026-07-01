ملت شریف، نجیب و قدرشناس ایران اسلامی

امام شهید، عمر پربرکت خویش را وقف اعتلای ایران اسلامی، صیانت از آرمان‌های انقلاب و خدمت خالصانه به مردم کرد. مجاهدت‌های بی‌وقفه، ایستادگی هوشمندانه در برابر تهدیدها و تکیه بر ایمان و مردم‌باوری از ایشان شخصیتی ساخت که نام و یادش در حافظه تاریخی این ملت ماندگار خواهد بود. بی‌تردید خون پاک شهیدان، ضامن پویایی و استمرار مسیر عزت، استقلال و پیشرفت این مرز و بوم است و حضور پرشور در تشییع و تدفین این امام شهید، تجلی‌گاه همبستگی ملی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های بلند انقلاب است. از تمامی همکاران ارجمند، مدیران، کارکنان و شبکه گسترده نمایندگان خانواده بزرگ بیمه ایران در سراسر کشور دعوت می‌کنم با حضور پرشور و آگاهانه در این آیین تاریخی، بار دیگر همدلی، انسجام و پایبندی خود را به ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی به منصه ظهور بگذارند.

خانواده بزرگ بیمه ایران، به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی و پشتوانه استوار ملت در بزنگاه‌های تاریخی، در این مقطع حساس نیز رسالتی ویژه بر عهده دارد. مفتخریم اعلام نماییم که تمامی تمهیدات و پوشش‌های بیمه‌ای لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر، امن‌تر و منظم‌تر این مراسم ملی با مسئولیت مستقیم و به عاملیت بیمه ایران انجام خواهد شد. شبکه گسترده خدمت‌رسانی ما، با بسیج تمامی امکانات و منابع، متعهد است که با اقتدار، پوشش‌های بیمه‌ای این رخداد بزرگ را به سرانجام برساند تا مردم عزیز، با خیالی آسوده و در فضایی امن، به ادای دین به مقام شامخ شهید بپردازند.

ما در بیمه ایران بر این باوریم که خدمت‌رسانی تخصصی، مدیریت ریسک و تأمین آرامش خاطر مردم، در چنین مقاطع سرنوشت‌سازی، بهترین شیوه ادای دین به خون مطهر شهیدان است. در همین راستا، شبکه گسترده فروش، نمایندگان پرتلاش و واحد خسارت سیار شرکت سهامی بیمه ایران در کنار همکارانمان در ستاد و شعب به‌صورت مستمر و بدون وقفه در حال ارائه خدمات به مردم بوده و با حضور میدانی و پاسخگویی فعال، در کنار بیمه‌گذاران ایستاده‌اند. این آمادگی و پایداری در خدمت‌رسانی، جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای خانواده بزرگ بیمه ایران به مردم شریف کشور است.

امید آنکه حضور گسترده و منظم ملت بزرگ ایران، در کنار خدمات بیمه‌ای حرفه‌ای و متمرکز بیمه ایران، پیام روشنی از اتحاد، امنیت و اقتدار ملی به جهانیان مخابره کند. بی‌تردید راه شهیدان ادامه دارد و پرچم عزت و استقلال این سرزمین به برکت خون آنان، برافراشته تر از همیشه باقی خواهد ماند.

دکتر علی جباری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران

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