اعطای 49 هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک ملت در سه ماهه اول سال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در سه ماهه نخست امسال و در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبلغ 96.919 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به 28.884 نفر از متقاضیان اعطا کرده است.