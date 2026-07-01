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اعطای 49 هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک ملت در سه ماهه اول سال

اعطای 49 هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک ملت در سه ماهه اول سال
کد خبر : 1807119
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بانک ملت، از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، بیش از 115 هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به حدود 49 هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در سه ماهه نخست امسال و در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبلغ 96.919 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به 28.884 نفر از متقاضیان اعطا کرده است.

بانک ملت همچنین در نخستین فصل سال جاری، در بخش تسهیلات فرزندآوری نیز عملکرد مطلوبی داشته و توانسته است 18.361 میلیارد ریال تسهیلات به19.591 نفر از متقاضیان پرداخت کند. 

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