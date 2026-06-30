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استقبال از دیما شتاب گرفت/عبور تعداد کاربران از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر

استقبال از دیما شتاب گرفت/عبور تعداد کاربران از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر
کد خبر : 1806643
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استقبال کاربران از سکوی بانکداری دیجیتال بانک ملت (دیما) در روزهای اخیر روندی شتابان به خود گرفته و تعداد کاربران آن سکو از مرز ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر عبور کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، بررسی آمارهای عملیاتی دیما نشان می‌دهد که در روزهای اخیر، میزان نصب این اپلیکیشن و تکمیل فرآیند احراز هویت غیرحضوری با رشد قابل توجهی همراه بوده است؛ موضوعی که بیانگر استقبال روزافزون کاربران از خدمات بانکداری دیجیتال و تمایل آنان به بهره‌مندی از خدمات غیرحضوری است.

بر اساس این گزارش، همزمان با افزایش تعداد کاربران، حجم تراکنش‌های انجام‌شده در دیما نیز در هفته گذشته نسبت به دوره قبل، بیش از دو برابر افزایش یافته که نشان دهنده افزایش میزان استفاده کاربران از خدمات این اپلیکیشن جدید است.

بر این اساس، دیما به عنوان شعبه دیجیتال بانک ملت، مجموعه‌ای از خدمات بانکی و اعتباری را به‌صورت کاملاً غیرحضوری در اختیار کاربران قرار می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به افتتاح حساب در کمتر از ۵ دقیقه، ثبت درخواست کارت، دریافت انواع تسهیلات و اعتبارات خرد، انتقال وجه هوشمند، توصیه‌گر هوشمند تسهیلات، دستیار صوتی و سرویس اعتبار خرید «دیماپی» اشاره کرد.

این گزارش حاکی است، بانک ملت توسعه مستمر خدمات غیرحضوری، هوشمندسازی فرآیندها و ارتقای تجربه مشتری را به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های توسعه دیما در دستور کار قرار داده است و در ادامه مسیر، با ارائه خدمات و قابلیت‌های جدید، نقش این سکو را به عنوان شعبه دیجیتال بانک ملت بیش از پیش گسترش خواهد داد.

دسترسی به برنامه کاربردی دیما: dima.bankmellat.ir

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