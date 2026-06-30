جهش ۷۵ درصدی درآمدهای صبا فولاد خلیج فارس در خرداد ماه

به گزارش ایلنا، بررسی گزارش فعالیت یک‌ماهه نشان می دهد این غول تولیدکننده بریکت گرم آهن اسفنجی، ماه خرداد را صعودی پشت سر گذاشته و وزن سنگینی از درآمدهای خود را روی ریل بازار صادراتی سوار کرده است.

بر اساس اسناد منتشرشده در سامانه کدال ، فصبا در خردادماه امسال تنها در یک ماه موفق به تحقق ۱ هزار و ۸۵۶ میلیارد و ۹۹۷ میلیون تومان فروش خالص شده است. این عملکرد در مقایسه با فروش ۱ هزار و ۶۱ میلیارد تومانی خرداد سال گذشته، یک جهش قدرتمند ۷۵ درصدی را به ثبت رسانده است.

تحلیل تشریحی درآمدهای فصبا در این ماه حاکی از رشد چشمگیر مبالغ فروش محصولات در هر دو بازار داخلی و صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل است:

فصبا در خرداد ماه امسال، رشد خیره کننده ۵۵.۷ درصدی در درآمدهای صادراتی داشته و در حوزه فروش داخلی نیز جهش فوق‌العاده ۱۳۴.۴ درصدی را تجربه کرده است.

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