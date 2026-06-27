دکتر علی جباری خبر داد؛
بیمه ایران، پیشتاز سرمایهگذاری در بازار سرمایه کشور
کد خبر : 1805992
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران ضمن بیان این مطلب که بیمه ایران، پیشتاز سرمایهگذاری در بازار سرمایه کشور است، گفت: تنها شرکت بیمه دولتی کشور با اتکا به راهبردهای تحولی، ارتقای توان مالی، مدیریت بهینه منابع و تمرکز بر پرتفوی کیفی، مسیر تازهای از رشد، رقابتپذیری و نقشآفرینی مؤثر در صنعت بیمه و بازار سرمایه را دنبال میکند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر علی جباری ظهر امروز ششم تیرماه در نشست مشترک با رؤسای شعب و ادارات بیمه ایران در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، اعضای هیئتمدیره، معاونان و جمعی از مدیرانکل بیمه ایران برگزار شد، عملکرد بیمه ایران در خراسان رضوی طی سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: همه استانها در منظومه عملکردی بیمه ایران از اهمیت برخوردارند، اما از استانهای برخوردار از ظرفیتهای ممتاز اقتصادی و اجتماعی همچون خراسان رضوی، انتظار میرود سهم برجستهتری در تحقق اهداف راهبردی شرکت ایفا کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک دقیق مأموریتها میان ستاد و واحدهای استانی افزود: ماهیت فعالیت در استانها باید اجرایی، عملیاتی و بازارمحور باشد و در مقابل، حوزههای ستادی باید با رویکرد سیاستگذاری، هدایتگری، چابکسازی و نظارت عمل کنند. تحقق این تفکیک کارکردی، یکی از الزامات بلوغ سازمانی در بیمه ایران است؛ چرا که تداوم روشهای سنتی، قدرت رقابت را کاهش میدهد و زمینه پیشی گرفتن رقبا را فراهم میسازد.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به تحولات بازار بیمه در سالهای اخیر تصریح کرد: طی یک دهه گذشته، شرکتهای چالشگر تلاش کردند بخشی از بازار را به خود اختصاص دهند، اما با برنامهریزیهای صورتگرفته و آغاز دوره تحول در بیمه ایران، اقبال بیمهگذاران و مشتریان به این شرکت بهطور محسوسی افزایش یافته است. این تحول از آبانماه ۱۴۰۳ وارد فاز اجرایی شد و با رونمایی از سند تحول، ریلگذاری جدیدی در مسیر حرکت بیمه ایران شکل گرفت.
دکتر جباری مشتری را رکن اصلی کسبوکار بیمهگری دانست و گفت: هر زمان که نگاه واقعی و عمیق به جایگاه مشتری در سازمان نهادینه شود، رویکرد ما به بازار بیمه نیز متحول خواهد شد. بر همین اساس، یکی از محورهای بنیادین سند تحول بیمه ایران، ارتقای کیفیت خدمترسانی و استقرار واقعی اصول مشتریمداری در تمامی سطوح سازمان است.
وی با اشاره به چشماندازهای ترسیمشده برای بیمه ایران اظهار داشت: نخستین چشمانداز، ارائه خدمات ممتاز و متمایز به مشتریان و حضور مقتدرانه در بازار بیمه است. در فضای رقابتی امروز، بقا و پایداری بیمهگر در گرو شناخت دقیق نیازهای بیمهگذاران، ایفای مطلوب تعهدات و نهادینهسازی فرهنگ مشتریمداری در ارکان سازمان است.مدیرعامل بیمه ایران، تعامل سازنده با ذینفعان را دیگر محور کلیدی این چشمانداز برشمرد و افزود: ایجاد زبان مشترک و فهم مشترک میان ارکان، مدیران، کارکنان، شبکه فروش و سایر ذینفعان، ضرورتی اجتنابناپذیر برای تحقق اهداف تحولی شرکت است.
وی در ادامه، توجه به آرامش، رفاه و کرامت سرمایه انسانی را از دیگر اولویتهای راهبردی بیمه ایران عنوان کرد و گفت: در دوره جدید مدیریتی تلاش شده است صیانت از شأن و منزلت همکاران، نمایندگان و مشتریان بهعنوان یک اصل بنیادین سازمانی مورد توجه جدی قرار گیرد.
دکتر جباری با تأکید بر جایگاه شبکه فروش در راهبرد رقابتی بیمه ایران خاطرنشان کرد: شبکه نمایندگی یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی بیمه ایران است و تقویت آن، از ارکان اصلی توسعه بازار و ارتقای سهم شرکت در رشتههای مختلف بیمهای محسوب میشود.
وی شعب و نمایندگیها را یکی از دو محور اصلی تحول بیمه ایران از آبان ۱۴۰۳ به اینسو دانست و افزود: محور دوم این تحول، حوزه فناوری است. در شرایطی که تغییرات فناورانه در سطح جهانی با شتابی فزاینده در حال وقوع است، صنعت بیمه نیز ناگزیر از بازطراحی فرآیندها، توسعه محصولات، بهرهگیری از فناوریهای نوین و حرکت بهسوی هوشمندسازی است.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران با اشاره به پیشینه این شرکت در حوزه فناوری تصریح کرد: بیمه ایران از دهههای گذشته در زمره سازمانهای پیشرو در بهرهگیری از فناوری بوده و این ظرفیت همچنان باید حفظ و تقویت شود. در دنیای امروز، سازمانی که از خلاقیت، نوآوری و توسعه بازبماند، در چرخه رقابت ماندگار نخواهد بود.
وی در ادامه با تشریح عملکرد بیمه ایران در سال ۱۴۰۴ گفت: در بخش عمدهای از شاخصهای عملکردی، بیمه ایران فراتر از میانگین صنعت بیمه حرکت کرده است. تمرکز شرکت در سال گذشته بر توسعه پرتفوی کیفی بوده، رویکردی که آثار مثبت آن در بلندمدت، در پایداری سودآوری، بهبود ترکیب پرتفو و تقویت جایگاه شرکت نمایان خواهد شد.
دکتر جباری ایفای بهموقع تعهدات را از مهمترین شاخصهای اعتبار یک بنگاه بیمهای دانست و اظهار کرد: در سال گذشته هیچ تعهدی از سوی بیمه ایران بدون پاسخ و پرداخت باقی نماند. جوهره فعالیت بیمهگری، ایفای تعهدات در زمان مقرر است و هر شرکت بیمهای که صرفاً با تکیه بر نرخشکنی یا ملاحظات غیر فنی از انجام تعهدات خود بازبماند، در آینده جایگاهی پایدار در صنعت بیمه نخواهد داشت.
وی در تشریح اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت منابع مالی و اقتصادی گفت: بیمه ایران امروز بزرگترین حجم پرتفوی سرمایهگذاری در بازار سرمایه کشور را در اختیار دارد. این دستاورد، حاصل سیاستگذاری مالی هوشمندانه، مدیریت فعال داراییها و نگاه راهبردی به بازار سرمایه است. در سال گذشته نیز با هدف حمایت از بازار سرمایه، حدود ۳ همت سهام خریداری شد که ارزش آن اکنون به بیش از ۱۵ همت رسیده است؛ موضوعی که جایگاه ممتاز بیمه ایران را در این حوزه بهخوبی نشان میدهد.
مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه افزایش سرمایه افزود: در حوزه سرمایه زیربنایی اقدامی کمنظیر و تاریخی رقم خورد و سرمایه این بخش از ۱۸.۱۹ همت به ۱۱۶ همت ارتقا یافت؛ اتفاقی که فاصله معناداری میان بیمه ایران و سایر شرکتهای بیمه ایجاد کرده است. در حال حاضر، حدود ۷۰ درصد از سرمایه صنعت بیمه کشور متعلق به بیمه ایران است.
وی درباره شاخص توانگری مالی بیمه ایران نیز اظهار داشت: شاخص توانگری مالی شرکت در سال ۱۴۰۴ از ۱۲۷ به ۲۲۷ افزایش یافته است؛ شاخصی راهبردی که با انعکاس در صورتهای مالی، فاصله بیمه ایران با سایر رقبا را بیش از پیش نمایان خواهد کرد. همچنین ظرفیت نگهداری ریسک بیمه ایران در سال گذشته ۱۱ همت بوده که این موضوع، قدرت پذیرش ریسک و توان رقابتی شرکت را در بازار بهطور محسوسی تقویت کرده است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ضرورت بازآرایی ترکیب پرتفو، تصریح کرد: سهم بیمههای زندگی در پرتفو صنعت بیمه و نیز در سبد بیمه ایران همچنان نیازمند تقویت جدی است. توسعه این رشته، مستلزم طراحی محصولات متناسب، استقرار سامانههای فروش کارآمد و بازنگری در رویکردهای بازاریابی است.
امروز بیمههای زندگی در صنعت بیمه از ماهیت صرفاً ریسکمحور عبور کرده و بیش از گذشته به یک ابزار داراییمحور و سرمایهساز تبدیل شدهاند؛ از اینرو، توجه هدفمند به این بخش میتواند افقهای جدیدی را پیش روی بیمه ایران قرار دهد.