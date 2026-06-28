افزایش سرمایه و توسعه خدمات مالی در واسپاری کرمان موتور

به گزارش ایلنا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری کرمان موتور برای سال مالی منتهی به 29/۱۲/1404 در تاریخ 31/۰۳/1405 با حضور سهامداران، مدیران ارشد گروه صنایع خودروسازی کرمان و هیئت مدیره شرکت برگزار شد.

محمدرضا ستایش، مدیر عامل شرکت واسپاری کرمان موتور، ضمن خوش آمدگویی و تشکر از حضور سهامداران، اعضای هیئت مدیره شرکت و مدیران ارشد گروه صنایع خودروسازی کرمان، خلاصه‌ای از فعالیت‌های شرکت در سال 1404 را ارائه کرد.

وی در ادامه، مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های محقق شده شرکت واسپاری کرمان موتور در سال ۱۴۰۴ را به شرح زیر اعلام کرد:

- عملیاتی کردن افزایش سرمایه از دو هزار میلیارد ریال به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال

- رشد فروش بیش از چهار برابری نسبت به سال گذشته (دستیابی به سود خالص بیش از 5 هزار و 700 میلیارد ریال)

- گسترش شبکه نمایندگی‌های فروش شرکت در سراسر کشور

- اجرای فرایندهای رهن خودرو به صورت سیستمی در تعامل با فراجا

پس از بررسی گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تصویب صورت‌های مالی، مجمع عمومی ضمن تأکید بر عملکرد مطلوب شرکت در سال ۱۴۰۴، اولویت‌های اجرایی مدیریت را برای سال ۱۴۰۵ تعیین کرد. مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی شرکت واسپاری کرمان موتور در این دوره به شرح زیر اعلام شد:

- برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه شرکت از مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال

- تلاش در جهت کسب سهم بیشتر از فروش محصولات صنایع خودروسازی کرمان

- راه‌اندازی درگاه یکپارچه برای فروش آنلاین خودرو

محمدرضا ستایش، مدیر عامل شرکت واسپاری کرمان موتور در پایان این مجمع اظهار کرد: با اتکا به حمایت سهامداران، برنامه ریزی انجام شده و تقویت ساختار مالی شرکت، مسیر توسعه واسپاری کرمان موتور با قدرت ادامه خواهد داشت. امیدواریم در سال ۱۴۰۵ نیز با ارائه خدمات مالی و اعتباری متنوع‌تر، گام‌های مؤثری در افزایش رضایت مشتریان و تحقق اهداف شرکت برداریم.

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