ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک ملت برای خرید خودروهای وارداتی از طریق سامانه اتونوین در تیرماه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، ثبت نام متقاضیان برای خرید خودروهای وارداتی در سامانه اتونوین در مرحله جدید، از روز یکشنبه 7 تیرماه آغاز شده است و متقاضیان می توانند تا روز چهار شنبه 10 تیرماه 1405 نسبت به تامین وجه و فعال سازی "خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت و سامانه پیشخوان الکترونیک ملت اقدام کنند.