سناریوهای پیش روی قیمت تتر در سایه تصمیمات جدید اقتصادی و توافق با آمریکا

در ساختار پیچیده اقتصاد ایران، نرخ ارز همواره چیزی فراتر از یک شاخص عددی ساده بوده است؛ ارز در واقع آیینه تمام‌نمای انتظارات تورمی، تراز تجاری و از همه مهمتر، دماسنج روانشناسی توده‌های مردم در مواجهه با اخبار سیاسی است.

امروزه بخش بزرگی از حجم معاملات و جابه‌جایی‌های سرمایه خرد و کلان، از بازارهای فیزیکی به بستر شبکه‌های بلاک چینی منتقل شده و رصد روزانه و تحلیل روند قیمت تتر به عنوان دلار دیجیتال، به اولین اولویت فعالان اقتصادی و کسانی تبدیل شده است که به دنبال حفظ قدرت خرید خود هستند.

در فضای کنونی که تصمیمات جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی از یک سو، و پالس‌های متناقض دیپلماتیک پیرامون توافق با آمریکا از سوی دیگر، بازار را در وضعیت «بیم و امید» قرار داده است، آینده نرخ‌هابا ابهام جدی روبرو است.

بازار دارایی‌های دیجیتال به دلیل فعالیت شبانه‌روزی و بدون مرز، زودتر از هر بازار دیگری به تحولات کلان پاسخ می‌دهد. در این مطلب، قصد داریم با کالبدشکافی محرک‌های اقتصادی داخل و تحولات ژئوپلیتیک بین‌المللی، سناریوهای پیش روی قیمت تتر را در سایه سناریوهای سیاسی پیش‌رو بررسی کنیم.

چرا تتر به دماسنج اول اقتصاد ایران تبدیل شد؟

پیش از تحلیل سناریوها، درک چرایی چرخش بازار به سمت تتر (USDT) اهمیت بالایی دارد. تتر یک استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا است؛ یعنی از نظر ارزش بین‌المللی همواره با یک دلار برابر است.

اما در بازار ایران، ارزش ریالی تتر برآیندی از نرخ دلار بازار آزاد و میزان عرضه و تقاضای دیجیتال است.

تحولات ساختاری چند سال اخیر نشان داد که بازار فیزیکی ارز به دلیل محدودیت‌های شدید نظارتی، سقف‌های واریز و برداشت، قوانین مبارزه با قاچاق ارز و خطر بالای نگهداری اسکناس، دیگر کارایی گذشته را برای جابه‌جایی سریع سرمایه ندارد. در طرف مقابل، تتر با ویژگی نقدشوندگی فوری و ۲۴ ساعته، عدم نیاز به مراجعه حضوری و امکان انتقال امن به هر نقطه از جهان، توانسته سهم عمده‌ای از بازار ارز را تصاحب کند.

به طوری که امروز،نرخ تتر در ساعات پایانی شب و روزهای تعطیل، به لیدر اصلی تعیین قیمت دلار در روز کاری بعد تبدیل شده است.

بازخوانی تأثیر تنش‌های اخیر خاورمیانه بر رفتار دلار دیجیتال

تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه و نوسانات فرسایشی، آزمون بزرگی برای سنجش رفتار بازارهای مالی بود. جریان‌های خبری نشان داد که هر زمان زبانه چالش‌های دیپلماتیک یا تقابل‌های نظامی ناگهانی بالا می‌گیرد، بازار با پدیده «پرواز به سوی امنیت» مواجه می‌شود.

در این لحظات بحرانی، رفتارهای هیجانی پدیدار می‌شوند. مردم برای تبدیل ریال خود به یک دارایی امن، صف‌های مجازی تشکیل می‌دهند و این هجوم ناگهانی باعث ایجاد پدیده‌ای به نام حباب مثبت تتر می‌شود؛ وضعیتی که در آن قیمت تتر برای چند ساعت یا چند روز، حتی تا هزار یا دو هزار تومان بالاتر از دلار فیزیکی بازار آزاد معامله می‌شود.

این امر نشان می‌دهد که در تلاطم‌های سیاسی، سرعت دسترسی به دارایی امن، ارزش بیشتری نسبت به قیمت واقعی آن پیدا می‌کند.

سناریوهای پیش روی قیمت تتر

سناریوی اول: روند کاهشی

این سناریو بر پایه دستیابی به یک توافق موقت، تفاهم‌نامه کاهش تنش یا آزادسازی بخش دیگری از منابع ارزی بلوکه شده ایران استوار است. اگر پالس‌های مثبت جدی از میز مذاکرات صادر شود، بازار ارز با یک شوک معکوس انتظاری مواجه خواهد شد.

در صورت تحقق این سناریو، اقدامات زیر در بازار رخ خواهد داد:

سقوط حباب انتظاری: تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی به شدت افت می‌کند و خریدارانی که دارایی خود را در سقف‌های قیمتی خریده‌اند، برای فرار از زیان بیشتر، شروع به فروش تترهای خود می‌کنند. افزایش قدرت مداخله بازارساز: با آزادسازی منابع ارزی یا بهبود نسبی فروش نفت، دست بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار نیما و بازار آزاد بازتر شده و می‌تواند نرخ‌ها را به سمت کانال‌های پایین‌تر هدایت کند. مهاجرت سرمایه به بازارهای مولد: با کاهش جذابیت دلار دیجیتال، نقدینگی تمایل پیدا می‌کند تا به سمت بازارهای موازی ماند بورس یا صندوق‌های درآمد ثابت حرکت کند.

در این حالت، قیمت تتر می‌تواند یک ریزش پله‌ای و مداوم را تجربه کند و به کف‌های حمایتی میان‌مدت خود بازگردد.

سناریوی دوم: روند افزایشی

در نقطه مقابل، سناریوی دومی وجود دارد که در آن توافق به بن‌بست کامل رسیده و فشارهای تحریمی ایالات متحده همراه با بیانیه‌های تند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا افزایش اصطکاک‌های منطقه‌ای شدت می‌یابد. این سناریو، پیشران اصلی رفتارهای هیجانی در بازار است.

در این شرایط، انتظارات تورمی مجددا شعله‌ور شده و فعالان اقتصادی پورتفوی خود را به سمت دارایی‌های ارزی سنگین‌تر می‌کنند. از آنجا که تتر هیچ محدودیت فیزیکی برای خروج سرمایه یا نگهداری ندارد، تقاضا برای آن به شدت افزایش می‌یابد. در این سناریو، تصمیمات انقباضی بانک مرکزی نیز ممکن است کارایی خود را از دست بدهند؛ چرا که تمایل به فرار از ریال، قوی‌تر از جذابیت نرخ سودهای بانکی خواهد شد و قیمت تتر سقف‌های جدیدی را فتح خواهد کرد.

سناریوی سوم: روند نوسان محدود

واقع‌بینانه‌ترین سناریو از دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصاد سیاسی، سناریوی «نه جنگ، نه صلح» همراه با مدیریت بازار است. در این مدل، نه توافق بزرگ و همه‌جانبه‌ای رخ می‌دهد که قیمت‌ها را سقوط دهد و نه تنش جدیدی شکل می‌گیرد که بازار را از کنترل خارج کند. سیاست‌گذار پولی با استفاده از ابزارهای نوین نظارتی، بازار ارز دیجیتال را به رسمیت شناخته اما حرکت آن را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد.

در این سناریو، قیمت تتر در یک کانال معاملاتی مشخص به صورت رفت و برگشتی نوسان خواهد کرد. هر زمان قیمت به کف کانال برسد، خریداران میان‌مدت وارد می‌شوند و هر زمان به سقف کانال نزدیک شود، مداخله ارزی و عرضه تتر توسط بازیگران عمده، مانع از رشد بیشتر می‌شود.

نتیجه‌گیری و راهبرد پیشنهادی برای فعالان اقتصادی

بازار تتر در ایران امروز به یک نهاد مالی مستقل و پویا تبدیل شده است که رفتارهای کلان جامعه را بازتاب می‌دهد. تصمیمات جدید اقتصادی دولت برای کنترل ریال، گرچه سرعت رشد نرخ‌ها را کند کرده است، اما جرقه نهایی حرکات بزرگ قیمتی همچنان در دست تحولات دیپلماتیک و روابط میان ایران و آمریکا است.

در این شرایط پرابهام، بهترین راهبرد برای سرمایه‌گذاران خرد و مدیران مالی بنگاه‌ها، پرهیز از رفتارهای تک‌تکانه‌ای و اتخاذ استراتژی خرید پله‌ای (DCA) است. توزیع دارایی بین گزینه‌های نقدشونده دیجیتالی مثل تتر برای روزهای نوسانی، و استفاده از زیرساخت‌های معاملاتی امن داخلی، تضمین‌کننده امنیت مالی شما در مواجهه با هر سناریوی سیاسی خواهد بود.

هوشمندی مالی در عصر حاضر، به معنای پیش‌بینی دقیق آینده نیست؛ بلکه به معنای آمادگی کامل برای مواجهه با هر سناریوی ممکنی است.

این مطلب، بر اساس داده‌های کلان اقتصادی و تحولات بازار نگارش شده و جنبه تحلیلی و آموزشی دارد؛ لذا نباید مبنای مستقیم تصمیم گیری برای خرید یا فروش دارایی‌ها قرار گیرد.

انتهای پیام/