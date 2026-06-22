دستیابی به رشد چشمگیر درآمدهای عملیاتی، مرهون تحول در فرآیندهای مهندسی است

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ره‌ گستر نفت با حضور سجاد ذاکری مدیرعامل شرکت ره گستر نفت و اعضای هیئت مدیره این شرکت، صاحبان سهام و نمایندگان سهامدار عمده در سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت برگزار شد. در این نشست، گزارش هیئت‌ مدیره از عملکرد مالی و اجرایی سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ ارائه و با استقبال سهامداران همراه شد. ​بررسی صورت‌های مالی شرکت ره‌گستر نفت نشان‌ دهنده تحقق دستاوردی کم ‌نظیر در تاریخ عملکرد این مجموعه با ثبت رشد ۱۰۶۰ درصدی در «سود خالص» و افزایش ۱۶۲ درصدی در «درآمدهای عملیاتی» نسبت به دوره مالی مشابه سال گذشته است.

سجاد ذاکری، مدیرعامل شرکت ره گستر نفت دستیابی به این موفقیت را مرهون تحولی بنیادین در فرآیندهای مهندسی و مدیریت بهینه منابع با تکیه بر استقرار انضباط مالی سختگیرانه و اجرای موفقیت‌ آمیز پروژه‌ ها دانست و آن را بازتاب‌دهنده توانمندی اجرایی در مواجهه با چالش های اقتصادی متعدد ناشی از شرایط ویژه کشور در سال 1404 ارزیابی نمود که مسیر شفاف توسعه شرکت را در حوزه پروژه های اجرایی و عمرانی به وضوح ترسیم می‌کند.​

سجاد ذاکری در ادامه با اشاره به اینکه برنامه ‌های راهبردی شرکت ره گستر نفت برای سال ۱۴۰۵ با هدف افزایش سهم بازار، تنوع‌ بخشی به پروژه‌ ها و تداوم خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران طراحی و تدوین شده است، افزود استراتژی محوری شرکت ره گستر نفت در سال آتی بر توسعه هوشمندانه و ارتقای بهره‌ وری در اجرای پروژه‌ ها تمرکز داشته که به طور قطع به بهبود حاشیه سود و درآمد های شرکت منجر خواهد شد.

در جریان این جلسه، اعضای مجمع و حسابرس و بازرس قانونی نیز ضمن تأیید صورت‌های مالی و عملکرد شرکت، بر ضرورت حفظ شتاب کنونی در جهت اعتلای جایگاه ره‌گستر نفت به عنوان پیمانکار تراز اول در صنعت تأکید کردند. این جلسه با قدردانی از اهتمام بدنه مدیریتی و کارکنان شرکت در جهت تحقق اهداف کلان مالی و عملیاتی به کار خود پایان داد.

شرکت ره‌گستر نفت در مهرماه سال ۱۳۷۸ تأسیس و به ثبت رسیده است. این شرکت هم اکنون به عنوان یکی از بازوهای تخصصی و اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت فعالیت می‌کند. این مجموعه با بهره‌گیری از دانش مهندسی روز و نیروی انسانی متخصص، گستره‌ای از خدمات شامل مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و صنعتی را ارائه می‌دهد. چشم‌ انداز ره‌ گستر نفت، فراتر از اجرای صرف پروژه‌ ها، خلق ارزش‌ افزوده پایدار برای صنعت نفت و جامعه است. این شرکت همچنین، دارای رتبه یک راه و ترابری، رتبه یک ساختمان و ابنیه، رتبه دو تاسیسات و تجهیزات و رتبه پنج آب از سازمان برنامه بودجه کشور بودجه بوده و با تکیه بر تجربه و توانمندی فنی، خدمات متنوع را در سطح ملی ارائه می دهد.

انتهای پیام/