به گزارش ایلنا، حسن رئیسی، مدیر فناوری اطلاعات شرکت خدمات و تجارت بم خودرو، از توسعه خدمات دیجیتال این شرکت و راه‌اندازی دو خدمت جدید شامل بازوی اختصاصی در پیام‌رسان «بله» و چت‌بات هوش مصنوعی خبر داد.

رئیسی درباره جدیدترین خدمات پس از فروش دیجیتال کرمان موتور توضیح داد: در راستای حرکت به سمت تسریع در پاسخگویی به نیازهای کاربران و با هدف ارتقای تجربه مشتریان، تلاش کردیم مجموعه‌ای از ابزارهای هوشمند و در دسترس را ایجاد کنیم تا کاربران بتوانند سریع‌تر، ساده‌تر و بدون محدودیت زمانی به خدمات و اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

او افزود: بازوی اختصاصی شرکت در پیام‌رسان بله به آدرس @BamkhodroBot با هدف فراهم کردن یک مسیر ارتباطی ساده و سریع برای مشتریان راه‌اندازی شد. از این طریق می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری یا جست‌وجوی پیچیده در سایت‌ها، به خدمات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

حسن رئیسی با اشاره به ارتباط یکپارچه این بازو با سامانه‌های اطلاعاتی شرکت گفت: یکی از مهم‌ترین امکانات این خدمت، مشاهده لیست نمایندگی‌ها بر اساس استان و کد نمایندگی همراه با قابلیت مسیریابی است. این اطلاعات به صورت مستمر و از طریق ارتباط با سیستم‌های اطلاعاتی شرکت تجارت بم خودرو به‌روزرسانی می‌شود تا کاربران همواره به اطلاعات دقیق و معتبر دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: کاربران همچنین می‌توانند از طریق این بازو، سوابق تعمیراتی خودرو و آخرین وضعیت خودروی در حال تعمیر خود را در شبکه گسترده نمایندگی‌های مجاز کرمان موتور به صورت لحظه‌ای مشاهده کنند. این قابلیت باعث افزایش شفافیت، کاهش مراجعات غیرضروری و مدیریت بهتر فرآیند خدمات‌رسانی خواهد شد. علاوه بر این، مشاهده اطلاعات آخرین فاکتور صادر شده با جزئیات کامل نیز از طریق این بستر امکان‌پذیر است. همچنین استعلام قیمت قطعات، تعرفه خدمات بر اساس رتبه‌بندی نمایندگی‌ها و اطلاعات کامل محصولات تحت پوشش خدمات پس از فروش کرمان موتور از این مسیر امکان پذیر است.

مدیر فناوری اطلاعات شرکت بم خودرو، بازوی اجرایی خدمات پس از فروش کرمان موتور از توسعه چت‌بات هوش مصنوعی در مسیر توسعه خدمات دیجیتال گفت و توضیح داد: راه‌اندازی چت‌بات هوش مصنوعی با هدف ایجاد یک تجربه ارتباطی جدید و هوشمند برای مشتریان است. این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی، قادر است زبان طبیعی کاربران را درک، درخواست‌های آن‌ها را تحلیل کند و متناسب با موضوع مطرح شده، پاسخ‌های دقیق و کاربردی ارائه دهد.

رئیسی ادامه داد: چت‌بات هوش مصنوعی به طیف گسترده‌ای از پرسش‌های مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش، محصولات، فرآیندهای تعمیراتی، شرایط گارانتی، نحوه دریافت خدمات و سایر اطلاعات مورد نیاز پاسخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: یکی از مزیت‌های مهم این راهکار، کاهش زمان انتظار مشتریان برای دریافت پاسخ و فراهم شدن امکان ارتباط ۲۴ ساعته با شرکت است. همچنین این فناوری می‌تواند با تحلیل نوع درخواست‌ها و الگوهای رفتاری کاربران، به شناسایی نیازهای پرتکرار مشتریان و بهبود مستمر فرآیندهای خدماتی شرکت کمک کند. هدف ما این است که تعامل مشتری با شرکت از یک ارتباط صرفاً پاسخ‌محور، به یک تجربه هوشمند، شخصی سازی شده و دو طرفه تبدیل شود.

رئیسی درباره تفاوت نقش این دو خدمت توضیح داد: بازوی بله به عنوان یک کانال دسترسی مستقیم، امکان انجام خدمات و دریافت اطلاعات مشخص را برای کاربران فراهم می‌کند؛ در حالی که چت‌بات هوش مصنوعی با هدف تعامل طبیعی‌تر، درک بهتر درخواست‌ها و ارائه پاسخ‌های هوشمند طراحی شده است. ترکیب این دو راهکار به ما کمک می‌کند تا ارتباط با مشتریان را سریع‌، دقیق‌تر و اثربخش‌تر کنیم.

حسن رئیسی خاطرنشان کرد: در آینده نیز توسعه این خدمات ادامه خواهد داشت و قابلیت‌هایی مانند استعلام گارانتی خودرو، فروشگاه آنلاین قطعات و سایر خدمات کاربردی به تدریج به این زیرساخت‌ها اضافه خواهد شد.

مدیر فناوری اطلاعات شرکت خدمات و تجارت بم خودرو در پایان گفت: هدف نهایی ما استفاده از فناوری‌های نوین برای ایجاد تجربه‌ای سریع، هوشمند و رضایت‌بخش برای مشتریان است. تحول دیجیتال برای ما صرفاً ایجاد یک ابزار جدید نیست، بلکه مسیری برای بهبود مستمر ارتباط با مشتری و ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش محسوب می‌شود.

بازوی اختصاصی شرکت خدمات و تجارت بم خودرو در پیام‌رسان بله: @BamkhodroBot

چت‌بات هوش مصنوعی در سایت رسمی بم خودرو به نشانی bamkhodro.com در دسترس است.

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