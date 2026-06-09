آکادمی رشد بیمه معلم برای ارتقای مهارت فروش نمایندگان آغاز شد
بیمه معلم برای توسعه فروش بیمههای خرد و توانمندسازی شبکه نمایندگی، با تلفیق آموزشهای تخصصی و تجارب نمایندگان برتر، دو طرح «آکادمی رشد» و کارگروههای «پیشگامان فروش» را اجرا کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، این اقدام در چارچوب برنامههای توسعهای شرکت و با تمرکز بر آموزش و همافزایی شبکه فروش انجام شده است.
«آکادمی رشد» با هدف ارتقای دانش فنی و مهارتهای بازاریابی در شش رشته آتشسوزی، باربری، مسئولیت، مهندسی، بیمههای زندگی و حوادث انفرادی راهاندازی شده و در آن، آموزشهای تخصصی توسط کارشناسان ارائه و تجربیات عملی فروش از سوی نمایندگان موفق منتقل میشود.
همچنین کارگروههای «پیشگامان فروش» با حضور منتخبان شبکه نمایندگی تشکیل شده تا با بررسی بازار، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای اجرایی، مسیر توسعه خردهفروشی را تقویت کنند.
بیمه معلم با اجرای طرحهای «آکادمی رشد» و «پیشگامان فروش»، در تلاش است تا ضمن استانداردسازی فرآیندهای عرضه خدمات در شبکه نمایندگی، فاصله میان آموزشهای تئوریک و چالشهای عملیاتی بازار را کاهش دهد. این رویکرد ساختاریافته، علاوه بر بهبود کیفیت ارزیابی ریسک در زمان صدور بیمهنامه، زمینه تطابق بیشتر عملکرد شبکه فروش با اهداف استراتژیک شرکت در بخش بیمههای خرد را فراهم میسازد.