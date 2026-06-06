کسب رتبه نخست فواد در صنعت بیمه کشور توسط بیمه ایران
شرکت سهامی بیمه ایران در ارزیابیهای انجامشده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور طی سال ۱۴۰۴ و همچنین در بازه ارزیابی منتهی به اردیبهشتماه ۱۴۰۵، موفق شد در میان تمامی شرکتهای فعال در صنعت بیمه کشور، رتبه نخست فوریت های اداری (سامانه فواد) در شاخص های پایداری خدمت، سهولت دریافت خدمت توسط شهروندان و پیگیری مطالبات مردمی را کسب کند و به عنوان دستگاه منتخب این حوزه با توجه به حجم قابل توجه عملیات بیمه گری در صنعت بیمه معرفی شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، کسب این رتبه برتر، بیانگر اهتمام جدی بیمه ایران به اجرای مؤثر وظایف، تسریع در فرآیندهای رسیدگی، هماهنگی سازمانی و تعامل سازنده با نهادهای نظارتی و اجرایی است. شاخص های سامانه فواد از جمله شاخصهای مهم و تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور برای ارزیابی عملکرد و سنجش میزان کارآمدی دستگاهها در پیگیری امور، کیفیت تعاملات و اثربخشی اقدامات اجرایی است و دستیابی به رتبه برتر این ارزیابی، نشانهای از بلوغ سازمانی و عملکرد حرفهای بیمه ایران به شمار میآید.
گفتنی است؛ این موفقیت با بهرهگیری از رهنمودهای دکتر علی جباری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران و همراهی مدیران و کارکنان پرتلاش این شرکت در سراسر کشور محقق شده است؛ همراهی و همدلی که نقش محوری در تقویت فرآیندهای پاسخگویی، توسعه زیرساختهای ارتباطی و ارتقای کیفیت تعامل با مردم و دستگاههای ناظر داشته است.
در این راستا می توان اذعان داشت؛ بیمه ایران با استقرار سازوکارهای دقیق نظارتی درونسازمانی، بهبود مستمر فرآیندهای پیگیری، توسعه سامانههای هوشمند پاسخگویی و افزایش شفافیت در مکاتبات و اقدامات، توانسته است سطح رضایتمندی ذینفعان و کیفیت تعاملات سازمانی خود را ارتقا دهد.
لذا رتبه نخست در شاخص های سامانه فواد نهتنها تأییدی بر توان اجرایی و مسئولیتپذیری بیمه ایران است، بلکه نشاندهنده جایگاه این شرکت به عنوان الگو و پیشگام صنعت بیمه کشور در پیگیری، تعامل و اقدامات مؤثر در صنعت بیمه به شمار میآید؛ دستاوردی که مسیر حرکت این شرکت را در جهت تحول، پاسخگویی و ارتقای اعتماد عمومی بیش از پیش تقویت میکند.