چتر حمایتی بزرگترین شرکت بیمهای کشور بر مراسم تشییع امام شهید
بیمه ایران، بیمهگر شرکتکنندگان در آیینهای تشییع و تدفین رهبر شهید
در آستانه برگزاری آیینهای باشکوه تشییع و تدفین رهبر شهید و در راستای حفظ امنیت و آرامش خاطر شرکتکنندگان بیمه ایران با رویکردی مسئولانه، پوشش بیمه رایگان را برای تمامی شهروندان حاضر در این مراسم فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سخنگوی وزارت کشور با اعلام این خبر گفت: تدابیر لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم پیشبینی شده است و بیمه ایران بهعنوان یکی از نهادهای پیشرو در صنعت بیمه با امضای تفاهمنامهای با سازمان شهرداریها و دهیاریها، تمامی شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد را بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار میدهد.
گفتنی است؛ این اقدام، جلوهای از ایفای مسئولیت اجتماعی و تعهد بیمه ایران نسبت به صیانت از امنیت و رفاه عمومی به شمار میرود. بیمه ایران با پیشبینی حضور گسترده شهروندان، تمامی ظرفیتهای عملیاتی و کارشناسی خود را برای مدیریت ریسک و ارائه خدمات بیمهای در این مراسم به کار گرفته است.