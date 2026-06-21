به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سخنگوی وزارت کشور با اعلام این خبر گفت: تدابیر لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم پیش‌بینی شده است و بیمه ایران به‌عنوان یکی از نهادهای پیشرو در صنعت بیمه با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تمامی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد را به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

گفتنی است؛ این اقدام، جلوه‌ای از ایفای مسئولیت اجتماعی و تعهد بیمه ایران نسبت به صیانت از امنیت و رفاه عمومی به شمار می‌رود. بیمه ایران با پیش‌بینی حضور گسترده شهروندان، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و کارشناسی خود را برای مدیریت ریسک و ارائه خدمات بیمه‌ای در این مراسم به کار گرفته است.

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