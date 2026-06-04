به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، نشستی که در آن ضمن قدردانی از تلاش‌های خانواده بزرگ بیمه ایران، تصویری منسجم از دستاوردهای سال ۱۴۰۴ و الزامات حرکت در سال ۱۴۰۵ ترسیم شد؛ تصویری که در آن تداوم خدمت در روزهای بحران، ایفای مسئولیت ملی در پوشش خطر جنگ و پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده، در کنار رشد بازار و برنامه‌ریزی برای تحول ساختاری، جایگاهی برجسته داشت.

مدیرعامل بیمه ایران در این نشست، با تبریک میلاد باسعادت امام هادی (ع) و اعیاد قربان و غدیر، از تلاش‌ها و زحمات همه همکاران در شرکت بزرگ و پرافتخار بیمه ایران قدردانی کرد و سال ۱۴۰۴ را نقطه عطفی در فعالیت‌های این شرکت دانست.

دکتر علی جباری تأکید کرد: همکاران، نمایندگان، رؤسای شعب و شرکت‌های زیرمجموعه بیمه ایران در این دوره با تلاش مضاعف و روحیه‌ای متعهدانه در میدان حضور داشتند و همین امر سبب شد این مقطع به‌عنوان یکی از دوره‌های درخشان در تاریخ شرکت ثبت شود. لذا می‌توان ادعا کرد آنچه در این بازه زمانی رقم خورد، تنها یک عملکرد اداری نبود، بلکه جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری خالصانه خانواده بزرگ بیمه ایران در قبال مردم و کشور بود.

وی در ادامه، با اشاره به شرایط خاص کشور در دوره جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، از ایستادگی و حضور بی‌وقفه کارکنان این شرکت در آن ایام قدردانی کرد و گفت: اعضای خانواده بیمه ایران در این روزها صرفاً بر پایه وظیفه سازمانی عمل نکردند، بلکه با احساس مسئولیتی فراتر از الزامات اداری، برای استمرار خدمت در کنار مردم ایستادند.

وی تصریح کرد: خدمات بیمه ایران در این ایام به هیچ‌عنوان قطع نشد و بدون وقفه ادامه یافت؛ موضوعی که به‌روشنی نشان داد این شرکت در بزنگاه‌های ملی، صرفاً یک نهاد اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سازوکار اطمینان‌بخشی و آرامش جامعه به شمار می‌رود.

دکتر جباری با تشریح یکی از مهم‌ترین اقدامات شرکت در این دوره، اظهار داشت: خطر جنگ در همه دنیا در زمره استثنائات بیمه‌ای قرار می‌گیرد، اما بیمه ایران از خرداد سال گذشته با درک مسئولیت اجتماعی و ملی خود، پوشش خطر جنگ را برای آحاد مردم و کسب‌وکارها تعریف کرد تا در شرایط بحرانی، نگرانی‌ها به حداقل برسد.

رئیس هیئت‌مدیره بیمه ایران در ادامه تصریح کرد: در این ایام، پوشش‌های بیمه‌ای در حوزه‌هایی همچون منازل مسکونی، بدنه خودرو، حمل‌ونقل ریلی و زمینی، متصدیان حمل‌ونقل، آتش‌نشان‌ها و سایر بخش‌های مرتبط عملیاتی شد و حوزه اتکایی شرکت نیز در همان روزهای ابتدایی، پوشش‌های اتکایی لازم را صادر کرد تا شبکه تعهدات بیمه‌ای به‌صورت کامل پشتیبانی شود و درست در همین روزها بود که شعار «ایران برای ایران» معنای واقعی خود را یافت.

وی در ادامه با اشاره به موضوع ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده، این مأموریت را یکی از جلوه‌های روشن اعتماد حاکمیت به بیمه ایران دانست و گفت: دولت تشخیص داد این مسئولیت بر عهده بیمه ایران قرار گیرد و این امر با پیگیری‌های خود شرکت نیز همراه شد.

دکتر جباری با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار خودرو در این ایام آسیب دیده بود، تصریح کرد: تاکنون خسارت بیش از ۱۷ هزار خودرو پرداخت شده است.وی تأکید کرد: این اقدام گسترده با تلاش ویژه شعب و همکاران شرکت در سراسر کشور به انجام رسیده و بازتاب آن در سطح جامعه، نظام تصمیم‌گیری کشور و حتی در میان رقبای بیمه ایران تحسین‌برانگیز بوده است؛ لذا می‌توان گفت همین نوع عملکرد است که سرمایه اجتماعی و اعتبار حرفه‌ای بیمه ایران را در سطح ملی تقویت می‌کند.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه شرکت در بازار بیمه کشور اشاره کرد و گفت: بیمه ایران در حال حاضر با ۲۴ درصد سهم بازار، رتبه نخست بازار بیمه کشور را در اختیار دارد.

وی این موفقیت را حاصل حرکت هماهنگ همه ارکان خانواده بیمه ایران بر اساس چشم‌اندازهای تعریف‌شده در دوره مدیریتی اخیر دانست و افزود: در سال گذشته، ۱۵۴ همت حق‌بیمه تولیدی در این شرکت ثبت شد که نسبت به سال پیش از آن، ۵۴ همت رشد را نشان می‌دهد.

دکتر جباری در ادامه تأکید کرد: این دستاورد در شرایطی حاصل شده که بیمه ایران همواره بر بیمه‌گری تخصصی تأکید داشته، از نرخ‌شکنی پرهیز کرده و هیچ‌گاه انضباط بازار را بر هم نزده است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ برای نخستین‌بار رشد شرکت در حق‌بیمه تولیدی به متوسط رشد بازار رسید، این رخداد را نشانه‌ای مهم از حرکت صحیح شرکت در مسیر حرفه‌ای‌گری دانست و گفت: در برخی استان‌ها، پرتفوی بیمه ایران از برخی شرکت‌های بیمه مستقل نیز بیشتر است و این امر به‌خوبی نشان می‌دهد مسیر انتخاب‌شده، مسیر درستی بوده است.

دکتر علی جباری همچنین بر ضرورت تحلیل مستمر عملکرد در سطوح اجرایی تأکید کرد و افزود: هر یک از رؤسای شعب مکلف به تحلیل عملکرد خود هستند تا تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر پایه واقعیت‌های عملیاتی و شاخص‌های قابل ارزیابی صورت گیرد.

دکتر جباری در ادامه، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه خسارت، گفت: در سال ۱۴۰۴ تلاش شد همه خسارت‌های باقی‌مانده تعیین تکلیف و پرداخت شود. در این راستا، در حوزه خسارت ثالث نیز شرکت به‌روز است و این وضعیت نشانه‌ای از انضباط بیشتر در فرآیندهای اجرایی است. استمرار این رویکرد می‌تواند ظرفیت بیمه ایران را برای تمرکز بر حوزه‌های توسعه‌ای و راهبردی افزایش دهد.

مدیرعامل بیمه ایران در بخش دیگری از سخنان خود، بیمه‌های زندگی را یکی از حوزه‌های نیازمند اقدام اساسی برشمرد و گفت: در این بخش باید مکانیزم‌های لازم برای رشد و توسعه تعریف شود و شرکت جایگاه خود را در بازار بهبود بخشد.

دکتر جباری هم‌زمان بر لزوم به‌روزرسانی زیرساخت‌های فناوری تأکید کرد و افزود: در سال جاری باید توسعه و تحول در این حوزه به‌صورت ملموس و قابل مشاهده باشد و استفاده از هوش مصنوعی و سامانه‌های جدید می‌تواند بخشی از این حرکت تحول‌آفرین را شکل دهد.

دکتر جباری همچنین تصریح کرد: حوزه فنی و فناوری بیمه ایران باید در تولید محصولات جدید پیشرو باشد و متناسب با بازارهای هدف، محصولات نوآورانه و کارآمد تعریف و اجرا کند.

وی با اشاره به یکی از اقدامات ساختاری مهم شرکت، اظهار داشت: بیمه ایران نخستین شرکت بیمه‌ای است که در حال تأسیس گروه مالی در صنعت بیمه کشور است؛ اقدامی که می‌تواند در انضباط‌بخشی بیشتر به صنعت بیمه و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی شرکت نقش مؤثری ایفا کند.

دکتر جباری همچنین به حوزه آموزش و منابع انسانی پرداخت و گفت: در این بخش باید نقش کارفرمایی به‌درستی ایفا شود و دانشگاه بیمه ایران به‌عنوان مجری، اقدامات لازم را پیش ببرد. به گفته وی، نخستین گام در این مسیر، تنظیم و تدوین سند برنامه آموزشی بیمه ایران است؛ سندی که می‌تواند مبنای بازآرایی نظام توانمندسازی منابع انسانی شرکت قرار گیرد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در ادامه، با تأکید بر اینکه برنامه‌های سال جاری باید در چارچوب چشم‌انداز و اهداف استراتژیک تعریف و اجرا شود، خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری‌ها به تمامی زیرمجموعه‌ها ابلاغ شده و انتظار می‌رود همه واحدها بر اساس این محورها حرکت کنند.

​​​​​​​وی همچنین از مأموریت مهم دیگری برای شرکت خبر داد و گفت: به تأیید سازمان حج و زیارت، پوشش بیمه‌ای اربعین امسال نیز بر عهده بیمه ایران قرار گرفته است؛ مأموریتی که بار دیگر جایگاه ملی و عمومی این شرکت را در عرصه خدمت‌رسانی نشان می‌دهد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در بخش پایانی سخنان خود، مهم‌ترین نیازهای بیمه ایران در سال جاری را چند محور اساسی برشمرد و گفت: تقویت شعب و نمایندگی‌ها، توسعه و تحول بنیادین در حوزه فناوری، تقویت و توسعه سرمایه انسانی، ارتقای جایگاه بیمه‌های زندگی، ایفای نقش مؤثرتر در حوزه بیمه اتکایی و کنسرسیوم، به‌روزرسانی حوزه بازاریابی و مارکتینگ، ایجاد باشگاه مشتریان و تقویت حوزه سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین الزامات پیش‌روی شرکت است.

گفتنی است، به گفته دکتر علی جباری، برآیند عملکرد سال ۱۴۰۴ و برنامه‌های پیش‌روی سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بیمه ایران در مسیری قرار گرفته است که باید به‌طور هم‌زمان دو مأموریت بزرگ را به پیش ببرد: نخست، حفظ و تقویت اعتماد عمومی از طریق استمرار خدمت و ایفای مسئولیت در روزهای سخت و بحرانی و دوم، حرکت به‌سوی بیمه‌گری تخصصی، نوآورانه و مبتنی بر فناوری و سرمایه انسانی توانمند.

از این منظر، بیمه ایران نه‌فقط یک شرکت پیشرو در صنعت بیمه، بلکه یکی از تکیه‌گاه‌های مهم امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی کشور به شمار می‌رود؛ جایگاهی که در روزهای بحران، با پوشش خطر جنگ، استمرار خدمت و پرداخت خسارت هزاران خودروی آسیب‌دیده، بیش از هر زمان دیگری عینیت یافته است.

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