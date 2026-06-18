ثبت درخواست دریافت تسهیلات ازدواج در سامانه غیرحضوری فرابانک ملت امکان پذیر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می توانند علاوه بر شعب این بانک در سراسر کشور، از طریق سامانه فرابانک ملت بدون نیاز به مراجعه به شعبه، درخواست تسهیلات ازدواج خود را ثبت کنند.

بر این اساس، آن دسته از متقاضیان که تا پیش از این در سامانه بانک مرکزی ثبت نام و کد رهگیری مربوط به بانک ملت را دریافت کرده اند می توانند در سامانه فرابانک به صورت کاملا غیرحضوری مراحل بعدی را انجام دهند.

شایان ذکر است، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز از طریق سامانه فرابانک ملت قابل درخواست و دریافت است.

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