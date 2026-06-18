شبکه پذیرندگی «دیماپی» توسعه یافت؛ اعطای اعتبار ویژه به کادر درمان از سوی بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این طرح که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سامانه «دیما» به عنوان شعبه دیجیتال بانک ملت ارائه می شود، امکان دریافت اعتبار خرید را به صورت کاملا غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک برای جامعه کادر درمان کشور فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، همزمان با افزایش سقف اعتبار این طرح، شبکه پذیرندگی خدمت «دیماپی» نیز به طور قابل توجهی توسعه یافته و امکان خرید اعتباری از بیش از 17 هزار نقطه فروش در سراسر کشور فراهم شده است.

این طرح در چارچوب رویکردهای وزارت امور اقتصاد و دارایی در زمینه توسعه ابزارهای نوین تامین مالی، گسترش خدمات اعتباری و تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات مالی طراحی و اجرایی شده است.

براساس این گزارش، بخش عمده فروشگاه های زنجیره ای و برندهای معتبر کشور به این شبکه متصل شده اند تا مشمولان طرح بتوانند با سهولت بیشتری از اعتبار تخصیص یافته استفاده کنند.

این گزارش حاکی است، خدمت خرید اعتباری بانک ملت با برند «دیماپی» ارائه می شود و تمامی فرآیندهای ثبت درخواست، اعتبارسنجی، انعقاد قرارداد و تخصیص اعتبار به صورت غیرحضوری در سامانه دیما انجام می شود.

در عین حال، متقاضیان پس از دریافت اعتبار می توانند در شبکه پذیرندگان طرف قرارداد نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام و مبلغ اعتبار مصرف شده را طی شش ماه بازپرداخت کنند.

طرح اعتبار ویژه کادر درمان با تمرکز بر جامعه حدود 700 هزار نفری کارکنان و متخصصان حوزه سلامت کشور طراحی شده و توسعه زیرساخت های اجرایی و شبکه پذیرندگی آن، امکان دسترسی گسترده تر مشمولان به این خدمت را فراهم کرده است.

برای دریافت اعتبار و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه دیما dima.bankmellat.ir مراجعه کنید.

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