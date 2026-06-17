مدیریت بهینه عملیات تامین مالی بنگاه های اقتصادی با ارایه محصول «تیما» از سوی بانک ملت
بانک ملت با محصول جدید خود در حوزه تأمین مالی به نام «تیما» گام موثری را در راستای پوشش کمبود منابع برای خرید و مدیریت ریسک نقدینگی در عمق زنجیره تامین برداشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، تیما با هدف تامین مالی زنجیره تامین راهکار جامعی برای مدیریت عملیات تامین مالی انواع بنگاه های اقتصادی ارائه می دهد و با پیوند دادن ابزارهای تعهدی، به عنوان یک تیم تامین مالی حرفه ای برای اقتصاد کشور در پی آن است که نیازهای هر کسب و کاری را به صورت واقعی برطرف کند.
بر اساس این گزارش، «تیما» از مجموعه محصولاتی تشکیل شده است که در گذشته به صورت مجزا به مشتریان ارائه می شد و اکنون به صورت یکپارچه و با ایجاد ارزش افزوده بیشتر از سوی بانک ملت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، «تیما» با 6 زیر محصول کلیدی شامل تیما لایت، تیما لند، تیما پخش، تیما کارت، تیما پلاس و تیما پرو و باهدف تامین مالی زنجیره تامین در حوزه های مختلف در دسترس مشتریان قرار گرفته است.