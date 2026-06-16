جام در جام؛
جام زرین محصول جدید بیمه ایران در ایام برگزاری جام جهانی
همزمان با آغاز رقابتهای فوتبال سال ۲۰۲۶، شرکت سهامی بیمه ایران از محصول جدید خود با عنوان جام زرین رونمایی کرد؛ بیمهنامهای در حوزه عمر و حوادث انفرادی که با هدف توسعه فرهنگ بیمه و ارائه پوششهای حمایتی گسترده به آحاد جامعه عرضه شده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این طرح از سوی اداره کل بیمههای زندگی و حوادث شرکت و همزمان با برگزاری مسابقات جهانی فوتبال از ۲۵ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در سراسر کشور ارائه میشود.
بر اساس این طرح، افراد ۵ تا ۷۰ سال میتوانند با پرداخت حق بیمه مقطوع ۷۰۰ هزار تومان، به مدت یک سال تحت پوشش بیمهنامه جام زرین قرار گیرند. از مهمترین تعهدات این بیمهنامه میتوان به پرداخت غرامت فوت به هر علت به مبلغ یک میلیارد ریال و نیز پرداخت مستمری ماهانه ۲۰۰ میلیون ریالی به مدت پنج سال در صورت فوت عادی بیمهشده اشاره کرد.
همچنین این طرح، پوشش فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه و جنگ را نیز شامل میشود و با حذف دوره انتظار از ساعت ۲۴ روز صدور فعال خواهد بود.
پرداخت حق بیمه در این طرح از طریق درگاههای رسمی الکترونیکی انجام میشود و بیمهگذاران نیز تا ۱۵ روز پس از صدور بیمهنامه امکان درخواست ابطال آن را خواهند داشت.
شایان ذکر است؛ بیمه ایران با عرضه جام زرین تلاش کرده است همزمان با فضای پرشور رقابتهای جهانی فوتبال، زمینه بهرهمندی بیشتر خانوادههای ایرانی از خدمات بیمهای و آرامش خاطر را فراهم کند.