بازدید مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود از سایتهای ذوب و نورد و پروژههای عمرانی شرکت
مدیرعامل شرکت در جریان این بازدید ضمن گفتوگو با کارکنان و مسئولان واحدهای مختلف، بر ضرورت استفاده حداکثری از زمان توقفهای اجباری برای افزایش آمادگی تجهیزات و ارتقای بهرهوری خطوط تولید تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳، مهندس سیروس حامدی، مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود، با حضور در سایتهای ذوب و نورد این شرکت، از آخرین وضعیت تولید، تعمیرات و پروژههای عمرانی در دست اجرا بازدید به عمل آورد.
این بازدید در شرایطی انجام شد که به دلیل ناترازی انرژی و اعمال محدودیتهای برق در ساعات پیک مصرف، هر دو سایت ذوب و نورد با خاموشی مواجه بودند. با این وجود، کارکنان و متخصصان شرکت از این فرصت برای انجام تعمیرات، بهسازی و آمادهسازی بخشهای مختلف خطوط تولید استفاده کرده و با روحیهای جهادی در حال انجام فعالیتهای فنی و تعمیراتی مورد نیاز بودند.
مدیرعامل شرکت در جریان این بازدید ضمن گفتوگو با کارکنان و مسئولان واحدهای مختلف، بر ضرورت استفاده حداکثری از زمان توقفهای اجباری برای افزایش آمادگی تجهیزات و ارتقای بهرهوری خطوط تولید تأکید کرد.
مهندس حامدی همچنین از پروژههای عمرانی و رفاهی در حال اجرا شامل بازسازی اتاق نگهبانی، سالن غذاخوری، سالن اجتماعات، سالن VIP و سالن چندمنظوره ورزشی بازدید کرده و روند پیشرفت این طرحها را مورد بررسی قرار داد. وی توسعه زیرساختهای رفاهی و بهبود محیط کاری کارکنان را از اولویتهای مهم شرکت برشمرد و بر تسریع در تکمیل این پروژهها تأکید کرد.
در پایان این بازدید، مدیرعامل شرکت ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان، مدیران و متخصصان مجموعه فولاد شاهرود اظهار داشت: این شرکت خود را برای برگزاری مجمع عمومی سالیانه در تاریخ ۳۰ خردادماه آماده میکند و خوشبختانه علیرغم تمامی مشکلات و محدودیتهای سال گذشته، از جمله جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی علیه منافع و امنیت کشور و همچنین چالشهای ناشی از ناترازی انرژی که بخش عمدهای از آن به شرایط تحمیلشده به کشور بازمیگردد، فولاد شاهرود توانسته است با همت، تلاش و غیرت مردان جهادی عرصه تولید، عملکردی درخشان از خود به نمایش بگذارد.
وی افزود: ثبت رکوردهای تولید، حفظ پایداری عملیات، افزایش بهرهوری و دستیابی به سودآوری مطلوب برای سهامداران، حاصل تلاش شبانهروزی خانواده بزرگ فولاد شاهرود بوده و این مسیر با قدرت و انگیزه بیشتری در سال پیش رو ادامه خواهد یافت.
فولاد شاهرود امروز با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد، برنامهریزی دقیق و نگاه توسعهمحور، همچنان در مسیر رشد، تعالی و خلق ارزش برای سهامداران، کارکنان و صنعت کشور گام برمیدارد.