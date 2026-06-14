برگزاری نشست مشترک مدیرعامل فولاد شاهرود و مدیر کل راهآهن شمال شرق (شاهرود) با محوریت بررسی ظرفیتهای حملونقل ریلی
مدیرعامل فولاد شاهرود در این نشست از مدیر کل راهآهن شمال شرق درخواست کرد ظرفیتهای حملونقل ترکیبی جادهای ـ ریلی برای شرکت فولاد شاهرود به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا امکان بهرهگیری از مزایای هر دو شیوه حملونقل فراهم شود.
به گزارش ایلنا، نشست مشترک مهندس سیروس حامدی، مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود و مهندس علیرضا رضایی، مدیر کل راهآهن شمال شرق (شاهرود)، به درخواست مدیریت راهآهن شمال شرق و با هدف ارزیابی مشترک ظرفیتها و زیرساختهای ریلی مورد نیاز برای حملونقل ورودیها و خروجیهای شرکت فولاد شاهرود برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مهندس علیرضا رضایی ضمن تشریح ظرفیتهای گسترده شبکه ریلی کشور، توضیحات جامعی درباره مزایا، توانمندیها و فرصتهای موجود در حوزه حملونقل ریلی برای صنایع بزرگ ارائه کرد. وی همچنین به نقش مهم شبکه ریلی در کاهش هزینههای لجستیکی، افزایش ایمنی حملونقل و توسعه پایدار زنجیره تأمین صنایع اشاره نمود.
در ادامه، مهندس سیروس حامدی با ارائه گزارشی از فرآیندهای تولید در شرکت فولاد شاهرود، نحوه ورود مواد اولیه به کارخانه و همچنین سیستم فعلی خروج محصولات از طریق حملونقل جادهای را تشریح کرد. وی ضمن تبیین نیازهای لجستیکی شرکت، بر اهمیت بررسی راهکارهای جدید برای بهینهسازی فرآیند حملونقل تأکید نمود.
مدیرعامل فولاد شاهرود در این نشست از مدیر کل راهآهن شمال شرق درخواست کرد ظرفیتهای حملونقل ترکیبی جادهای ـ ریلی برای شرکت فولاد شاهرود به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا امکان بهرهگیری از مزایای هر دو شیوه حملونقل فراهم شود.
مهندس حامدی همچنین با اشاره به هزینههای بسیار بالای احداث خط اختصاصی ریلی برای شرکت فولاد شاهرود اظهار داشت: با توجه به حجم سرمایهگذاری مورد نیاز، موضوع احداث خط اختصاصی ریلی در شرایط فعلی به طور کامل از دستور کار شرکت خارج خواهد بود و تمرکز فولاد شاهرود بر استفاده از ظرفیتهای موجود و راهکارهای ترکیبی حملونقل است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از پروژههای توسعهای شرکت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر فولاد شاهرود دارای یک محموله وارداتی مرتبط با یکی از پروژههای توسعهای خود از کشور چین است و در صورتی که در شرایط خاص کشور و در نتیجه تجاوزات دشمن، امکان حمل دریایی و ورود کالا از مسیر کشتی با محدودیت مواجه شود و یا تنگه هرمز دچار انسداد گردد، حملونقل ریلی میتواند به عنوان یکی از بهترین و مطمئنترین گزینههای جایگزین مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این نشست، طرفین بر ضرورت انجام مطالعات کارشناسی، بررسی ظرفیتهای موجود شبکه ریلی و امکانسنجی استفاده از مدلهای حملونقل ترکیبی تأکید کردند. همچنین مقرر شد تعاملات و جلسات مشترک میان فولاد شاهرود و راهآهن شمال شرق با هدف شناسایی راهکارهای عملیاتی و اقتصادی برای توسعه زیرساختهای حملونقل و پشتیبانی از برنامههای توسعهای شرکت ادامه یابد.