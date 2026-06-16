به گزارش ایلنا، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت فولاد شاهرود و پارک علم و فناوری استان سمنان با هدف توسعه تعاملات علمی، فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی دو مجموعه به امضای مدیران ارشد طرفین رسید.

این تفاهم‌نامه با امضای سیروس حامدی مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود و محسن نظری رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان منعقد شد و زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده در حوزه فناوری، نوآوری، پژوهش و حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان خواهد بود.

در این مراسم، سیروس حامدی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شرکت فولاد شاهرود در حوزه تولید، صنعت و توسعه فناوری، بر اهمیت ارتباط مؤثر میان صنعت و زیست‌بوم نوآوری تأکید کرد و اظهار داشت: استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری و افزایش توان رقابتی صنایع ایفا کند.

همچنین محسن نظری، رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان، با تشریح توانمندی‌ها، زیرساخت‌ها و خدمات تخصصی پارک علم و فناوری، آمادگی این مجموعه را برای حمایت از پروژه‌های فناورانه، توسعه همکاری با صنایع و تسهیل ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای صنعتی اعلام کرد.

از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه می‌توان به بهره‌گیری از ظرفیت‌های بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، استفاده از زیرساخت‌ها و خدمات تخصصی پارک علم و فناوری، حمایت از اجرای پروژه‌های فناورانه و نوآورانه، توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری اشاره کرد.

بر اساس بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند بخشی از هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های تحقیق و توسعه، پروژه‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان را در چارچوب ضوابط قانونی از مشوق‌ها و حمایت‌های پیش‌بینی شده در این قانون بهره‌مند سازند. این ظرفیت قانونی، زمینه مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری صنایع در حوزه فناوری و تقویت همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کرده است.

در پایان، طرفین ابراز امیدواری کردند که اجرای مفاد این تفاهم‌نامه بتواند ضمن توسعه همکاری‌های مشترک، به ارتقای سطح فناوری، افزایش بهره‌وری، حمایت از نوآوری و تحقق اهداف توسعه‌ای هر دو مجموعه منجر شده و زمینه‌ساز شکل‌گیری پروژه‌های اثرگذار در مسیر رشد اقتصادی و صنعتی استان سمنان باشد.

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