رکورد استقبال از سرویس در محل کرمان موتور؛ 24 هزار پذیرش در سال 1404
کرمان موتور با توسعه سرویس در محل، الگوی سنتی خدمات پس از فروش را تغییر داد. حجم بالای استقبال در سال 1404، نشان میدهد که مشتریان ترجیح میدهند به جای مراجعه به نمایندگی، در محل مورد نظر، خودروی خود را با هزینههای برابر و صرفهجویی قابل توجه در زمان، بررسی، سرویس و در صورت لزوم تعمیر کنند.
به گزارش ایلنا، شرکت کرمان موتور با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات دورهای تعمیر و نگهداری، طرح «سرویس در محل» را با گستره عملیاتی وسیع و ظرفیت بالا، در سال 1404، اجرا کردند. این خدمات سرویس در محل کرمان موتور، در شهرهای تهران و حومه، کرج، فردیس، ملارد، مشهد، اصفهان، کاشان، رشت، شیراز، اردبیل، ساری، بابل، شهرکرد، بوشهر و اهواز به مشتریان ارائه میشود.
سرویس در محل کرمان موتور شامل مجموعه کامل از خدمات دورهای از جمله تعویض روغن موتور، تعویض روغن گیربکس و دیفرانسیل، تعویض شمع، تعویض فیلترهای هوا، کابین و بنزین، تعویض لنت ترمز، تعویض ضد یخ، تنظیم باد تایرها، تعویض لامپ و بازدید ویژه پیش از سفر است.
استقبال بالای مشتریان و نوبتدهی سریع و آسان
بر اساس آمار شرکت کرمان موتور، در سال 1404، بیش از 24 هزار دستگاه خودرو برای دریافت سرویس در محل پذیرش شدهاند. این استقبال گسترده، نشان دهنده اعتماد و رضایت مشتریان از میزان و کیفیت خدمات ارائه شده در محل است. به همین جهت، فرایند نوبت دهی و دریافت خدمات به گونهای طراحی شده است که در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
مزیت سرویس در محل نسبت به مراجعه حضوری؛ صرفهجویی در زمان بدون افزایش هزینه
یکی از مهمترین مزایای سرویس در محل کرمان موتور نسبت به مراجعه حضوری به نمایندگیها، حذف ترددهای شهری، انتظار طولانی در صف و اتلاف وقت مشتریان است. در این روش، تیم تخصصی خدمات پس از فروش، در محل مورد نظر مشتری حاضر شده و کلیه عملیات سرویس دورهای و خدمات لازم را انجام میدهند.
نکته قابل توجه اینکه هیچ تفاوتی از نظر هزینه خدمات، بین سرویس در محل و نمایندگیهای مجاز کرمان موتور وجود ندارد و مشتریان، بر اساس تعرفه مصوب، هزینه خدمات را پرداخت میکنند و تنها یک مبلغ اندک به عنوان هزینه ایاب و ذهاب تیم اعزامی دریافت میشود که در برابر صرفهجویی در زمان و انرژی، کاملا منطقی است.
علاوه بر مواردی که ذکر شد، انجام کلیه سرویسهای دورهای، استفاده از قطعات اصلی، ارائه فاکتور رسمی، حفظ گارانتی خودرو، توسط تکنسینهای برتر و آموزش دیده انجام میشود که از دیگر مزایای سرویس در محل کرمان موتور است.
مالکان خودروهای کرمان موتور میتوانند برای ثبت درخواست و دریافت نوبت خدمت سرویس در محل، به سایت امداد کرمان موتور به آدرس www.bamkhodro.com/service-onlinereservation مراجعه کنند.