افزایش هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر، مدیریت پرداخت‌های روزمره را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، کاربران هنگام خرید خدمات ضروری بیش از پیش به زمان پرداخت، نحوه تقسیم هزینه‌ها و امکان برنامه‌ریزی مالی توجه می‌کنند؛ موضوعی که صنعت بیمه نیز از آن مستثنی نبوده است.

داده‌های رفتاری کاربران در پلتفرم بیمه‌بازار نشان می‌دهد این تغییر نگرش، الگوی خرید بیمه را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است؛ تا جایی که اکنون حدود ۷۰ درصد سفارش‌های ثبت‌شده در این پلتفرم به‌صورت قسطی انجام می‌شود؛ سهمی که در ابتدای راه‌اندازی این سرویس کمتر از ۵ درصد بود و در ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است.

در همین راستا، بیمه‌بازار تلاش کرده سرویس خرید قسطی را صرفاً به‌عنوان یک روش پرداخت ارائه نکند، بلکه آن را به بخشی از تجربه خرید بیمه تبدیل کند؛ راهکاری که به کاربران کمک می‌کند بدون فشار مالی یک‌باره، بیمه مورد نیاز خود را تهیه و هزینه آن را متناسب با شرایط مالی خود مدیریت کنند.

تغییر رفتار کاربران در خرید بیمه؛ حرکت به‌سمت پرداخت‌های مرحله‌ای

داده‌ها نشان می‌دهد خرید قسطی برای بخش قابل‌توجهی از کاربران از یک انتخاب مقطعی فراتر رفته و به یکی از شیوه‌های اصلی مدیریت هزینه در خرید بیمه تبدیل شده است.

بررسی داده‌های این پلتفرم حاکی از این است که سهم خریدهای قسطی روندی صعودی و پیوسته داشته است. این سرویس که از مهر ۱۴۰۲ در بیمه‌بازار راه‌اندازی شد، در ابتدا بخش محدودی از سفارش‌ها را به خود اختصاص می‌داد، اما به‌تدریج و با تغییر رفتار کاربران، استفاده از آن با سرعت بیشتری افزایش یافته است.

نکته قابل‌توجه این است که این رشد تنها محدود به دوره‌های فروش یا بازه‌های پرترافیک نبوده، بلکه در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش فشارهای اقتصادی، شیب استفاده از این سرویس نیز تندتر شده است.

اقساط بلندمدت‌تر؛ نشانه‌ای از تغییر در الگوی مدیریت هزینه

تحلیل الگوی پرداخت کاربران بیمه‌بازار نشان می‌دهد محبوب‌ترین گزینه‌های انتخابی، اقساط ۶ و ۸ ماهه بوده‌اند که نشان‌دهنده تمایل کاربران به توزیع هزینه‌ها در بازه‌های زمانی طولانی‌تر است.

در واقع، رفتار کاربران بیانگر این است که بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند فشار پرداخت بیمه را به‌جای پرداخت یک‌باره، در چند مرحله و متناسب با جریان درآمدی خود مدیریت کنند. افزایش استقبال از اقساط بلندمدت‌تر نیز همین تغییر رویکرد را تأیید می‌کند؛ تغییری که بیش از هر چیز، ریشه در تلاش کاربران برای حفظ تعادل میان هزینه‌های ضروری روزمره دارد.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از کاربران ترجیح می‌دهند بدون پیش‌پرداخت خرید خود را انجام دهند، در حالی که ۴۰ درصد با پرداخت اولیه، مبلغ اقساط ماهانه را کاهش می‌دهند. در میان کاربرانی که پیش‌پرداخت را انتخاب کرده‌اند معمولاً میزان پرداخت اولیه در سطحی تنظیم شده که بتواند تعادل میان مبلغ اقساط و توان پرداخت ماهانه را حفظ کند.

الگوهای رفتاری کاربران در خرید بیمه نشان می‌دهد که آن‌ها بیشتر از قبل به‌دنبال انعطاف‌پذیری مالی هستند و مدل پرداخت، حالا به یکی از عوامل اصلی تصمیم‌گیری در فرآیند خرید تبدیل شده است.

شفافیت مالی؛ دغدغه اصلی کاربران در خرید قسطی

در خدمات مالی، اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که کاربر بتواند پیش از خرید، تصویر روشنی از تعهدات و هزینه‌های خود داشته باشد. به همین دلیل، شفافیت در نمایش جزئیات مالی، به یکی از مهم‌ترین بخش‌های تجربه خرید قسطی تبدیل شده است.

داده‌های بیمه‌بازار بیانگر این است که بخش قابل‌توجهی از سوالات کاربران درباره خرید قسطی، به جزئیات مالی این سرویس مربوط می‌شود؛ موضوعاتی مانند تفاوت مبلغ خرید نقدی و قسطی، تعداد اقساط، شرایط بازپرداخت، هزینه‌های جانبی و نحوه محاسبه پرداخت‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های کاربران است.

بر همین اساس، بیمه‌بازار تلاش کرده اطلاعات مربوط به خرید قسطی را به‌صورت شفاف، ساده و قابل‌فهم در اختیار کاربران قرار دهد.

حرکت به‌سوی تجربه‌ای ساده‌تر در خرید بیمه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که انتظار از خدمات بیمه در حال تغییر است. کاربران امروز فقط به‌دنبال قیمت پایین یا سرعت بیشتر نیستند؛ بلکه به تجربه‌ای نیاز دارند که در آن بتوانند با آرامش تصمیم بگیرند، پرداخت را مدیریت کنند و در تمام مراحل احساس همراهی داشته باشند.

خرید قسطی بیمه‌بازار، بخشی از همین تجربه یکپارچه است؛ تجربه‌ای که در سال‌های تلاش کرده خرید بیمه را به فرآیندی ساده‌تر، قابل‌مدیریت‌تر و هماهنگ‌تر با واقعیت زندگی روزمره کاربران تبدیل کند.

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