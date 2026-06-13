نشست مشترک مدیرعامل بانک ملت و رییس دانشگاه صنعتی شریف با موضوع حمایت از تولیدات علمی و فناورانه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در دیدار با مسعود تجریشی رییس دانشگاه صنعتی شریف از این دانشگاه به عنوان یکی از قطب های علمی که تاثیر به سزایی در رشد و شکوفایی کشور داشته است یاد کرد و با اشاره به سوابق همکاری های موفق بانک ملت با جامعه آموزشی و دانشگاهی کشور گفت: حمایت از قشر دانشگاهی یک مسوولیت اجتماعی و مایه مباهات بانک ملت است و این بانک آمادگی دارد تا با نگاه جامع و شبکه ای به موضوعات مختلف، بانکداری اکوسیستمی را با همکاری دانشگاه شریف راه اندازی کند.

مدیرعامل بانک ملت همچنین از آمادگی برای طراحی اعتبارسنجی های نوین برای نخبگان، استارت آپ ها و دانشجویان و همچنین بسته های حمایت از دانشجویان و تامین مالی زنجیره تامین و ایجاد sand box برای استفاده از داده های بانک برای توسعه شرکت های دانش بنیان و در عین حال حمایت از این شرکت ها با استفاده از تسهیلات لندتک خبر داد.

مسعود تجریشی، رییس دانشگاه صنعتی شریف هم در این نشست با قدردانی از تعامل بانک ملت با این دانشگاه پیشنهاداتی همچون ایجاد صندوق های مشترک، توسعه پارک های علم و فناوری و سرمایه گذاری در زیرساخت ها و هوش مصنوعی همچنین حمایت از استادان و دانشجویان دانشگاه ارائه کرد که مورد استقبال مدیران بانک ملت قرار گرفت.

در پایان این نشست مقرر شد تا تیم های فنی و کارشناسی از حوزه های طرح و برنامه، فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال بانک ملت، نقشه راه همکاری را استخراج و در قالب تفاهمنامه ای برای امضای مسوولان ارشد دو مجموعه ارائه کنند.

انتهای پیام/