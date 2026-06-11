پیام مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران به مناسبت روز تکریم بازنشستگان

روز تکریم بازنشستگان، تنها یک مناسبت در تقویم رسمی نیست؛ بلکه مجالی است برای بازخوانی منزلت انسان‌هایی که عمر گران‌بهای خویش را در مسیر اعتلای خدمت، صیانت از اعتماد مردم و استحکام بنیان‌های صنعت بیمه کشور سپری کرده‌اند. بالندگی و اعتبار امروز بیمه ایران، وامدار مجاهدت‌های مخلصانه و تخصص شما پیشگامان این عرصه است.

بی‌شک، تخصص و دانش انباشته در حافظه حرفه‌ای شما، گنجینه‌ای است که انقضا نمی‌پذیرد. ما بر این باوریم که پیوند میان تجربه راهگشای شما و انرژی نسل جوان شاغل، رمز پویایی و ماندگاری بیمه ایران است. تلاش ما بر این است تا با بهره‌گیری از مشورت‌های ارزشمندتان، این میراث بزرگ را به درستی به نسل‌های آتی منتقل کنیم؛ چرا که شما نه از سازمان جدا شده‌اید و نه از خاطر ما، بلکه همواره بخشی از ریشه‌های عمیق این درخت تناور هستید.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ شرکت سهامی بیمه ایران، با نهایت ادب و سپاس، این روز را به تمامی بازنشستگان گران‌قدر تبریک عرض نموده و در برابر همت بلند و خدمات ماندگار شمـا سر تعظیم فرود می‌آورم.

از درگاه ایزد منان برای شما عزیزان و خانواده‌های محترمتان، تندرستی، عزت، آرامش و برکت مستمر مسئلت دارم.

علی جباری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران

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