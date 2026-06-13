کارمانیا طلسم فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی تهران را شکست
۱۵ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری برند یوتانگ (Yutong) توسط شرکت کارمانیا (بازوی خودروهای تجاری کرمان موتور) وارد چرخه حملونقل عمومی پایتخت شد.
این اتوبوسهای مدرن که از اسفند ۱۴۰۴، وارد چرخه حملونقل کشور شدهاند، حاصل تلاش شرکت کرمان موتور برای نوسازی ناوگان فرسوده شهری و ارتقای کیفیت سفرهای درون شهری است.
از ویژگیهای اتوبوسهای امروز خیابانهای تهران، میتوان به طول ۱۸ متری، مناسب بودن برای خطوط پرتردد، استاندارد آلایندگی روز دنیا و تکنولوژی روز اتوبوسرانی یوتانگ به عنوان بزرگترین سازنده اتوبوس چین اشاره کرد که این امکانات باعث کاهش آلودگی شهری، افزایش رفاه حال مسافران و کیفیت حملونقل درون شهری میشود.
کرمان موتور با این اقدام، در حال توسعه حضور خود، در حوزه خودروهای تجاری، در شهرهای